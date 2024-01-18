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反擊！巴基斯坦飛彈轟炸伊朗 造成至少7死

巴基斯坦18日對伊朗發動報復空襲。圖為巴基斯坦2019年試射茲納維（Ghaznavi））短程地對地彈道飛彈的畫面。（美聯社）

巴基斯坦18日對伊朗發動報復空襲。圖為巴基斯坦2019年試射茲納維（Ghaznavi））短程地對地彈道飛彈的畫面。（美聯社）

2024/01/18 15:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）16日動用飛彈與無人機，攻擊巴基斯坦西南部俾路支省一處村莊，造成2名幼童死亡、3名婦女受傷；巴國外交部17日痛斥此舉嚴重侵犯主權，並召見伊朗外交人員，提出強烈抗議。巴基斯坦軍方18日並對伊朗境內的「反巴基斯坦組織」發動了打擊，緊張情勢節節升高。

據伊朗官方媒體報導，巴基斯坦對伊朗東南邊境地區發動飛彈襲擊，造成至少3名婦女和4名兒童死亡。

伊朗錫斯坦-俾路支斯坦省（Sistan-Baluchistan）副省長馬哈馬提（Alireza Marhamat）告訴國家電視台：「巴基斯坦用飛彈襲擊了伊朗邊境的一個村莊」，他補充說，「3名婦女和4名兒童在這起事件中喪生，他們都是非伊朗國民。」

此前，伊朗錫斯坦-俾路支斯坦省當局稱，位於伊朗東南部與巴基斯坦接壤地區的薩拉萬市（Saravan）數個村莊傳出了爆炸聲。

15日短短的24小時之內，伊朗就向敘利亞、伊拉克及巴基斯坦的目標發射了飛彈和無人機，聲稱打擊的目標是這3國內活動的激進組織正義軍（Jaish al- Adl）。巴基斯坦從17日晚開始，在單方面關閉與伊朗的邊境後，實施了報復空襲。

隨著兩國關係持續交惡，外界對潛在擁核國之間的紛爭浮出水面的擔憂持續增加。伊朗被懷疑躲避國際社會的監視，秘密進行核物質濃縮，推動核武開發。巴基斯坦則更進一步，與印度、以色列、北韓一同被國際社會視為非正式擁核國。

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