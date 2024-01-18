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俄維權人士遭判刑4年 數千民眾示威遭暴力鎮壓

俄羅斯巴什克爾托斯坦地區週三傳出數千名群眾示威，並與警方爆發激烈衝突，據指起因為一名維權人士因被控煽動種族仇恨遭判刑4年。（路透）

俄羅斯巴什克爾托斯坦地區週三傳出數千名群眾示威，並與警方爆發激烈衝突，據指起因為一名維權人士因被控煽動種族仇恨遭判刑4年。（路透）

2024/01/18 11:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯巴什克爾托斯坦地區週三傳出數千名群眾示威，並與警方爆發激烈衝突，據指起因為一名維權人士因被控煽動種族仇恨遭判刑4年，群眾不滿才群起抗議。由於自俄烏戰爭以來俄羅斯當局的管控加嚴，像這樣的大規模抗議活動也較為罕見。

綜合外媒報導，俄羅斯巴什克爾托斯坦地區週三傳出有數千名群眾示威，據指這些人士是為了聲援維權人士阿瑟諾夫（Fail Alsynov）。在法院不公開的審理中，阿瑟諾夫被判犯有煽動種族仇恨罪，儘管他否認這項指控，仍被判處4年有期徒刑。

BBC報導提到，阿瑟諾夫曾領導一個維護巴什基爾民族認同的草根運動組織，但該組織在2020年被當局以極端主義為由下令禁止。

在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯當局對異議人士強力打壓，還實施嚴苛的反示威法，因此街頭抗議在俄國變得十分罕見。但近日當地雖然只有零下20度，此事仍引發大批民眾上街示威，警方為了鎮壓竟使用催淚瓦斯，還有人用警棍猛烈攻擊群眾，甚至傳出有示威者被打得「頭破血流」。

當局還警告，將對參與抗議活動的人實施嚴厲懲罰，並針對「大型暴亂」成立刑事案件，最高可判處15年有期徒刑，當局還要抗議群眾「迷途知返，不要毀了自己的生活」。

俄羅斯巴什克爾托斯坦地區週三傳出數千名群眾示威，並與警方爆發激烈衝突，據指起因為一名維權人士因被控煽動種族仇恨遭判刑4年。（路透）

俄羅斯巴什克爾托斯坦地區週三傳出數千名群眾示威，並與警方爆發激烈衝突，據指起因為一名維權人士因被控煽動種族仇恨遭判刑4年。（路透）

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