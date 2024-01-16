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日本能登強震 駐日美軍明起協助運送物資赴災區

日本防衛大臣木原稔今（16）日表示，受能登半島地震的影響，駐日美軍基於防衛省的請求，將於17日運送支援物資赴災區。（圖截取自X平台@kihara_minoru）

日本防衛大臣木原稔今（16）日表示，受能登半島地震的影響，駐日美軍基於防衛省的請求，將於17日運送支援物資赴災區。（圖截取自X平台@kihara_minoru）

2024/01/16 21:29

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島於元旦發生強震釀成嚴重傷亡，日本防衛大臣木原稔於今（16）日宣布，駐日美軍將從明（17）日起投入能登災區進行相關支援活動，將負責運送物資至災區。

綜合日媒報導，日本政府從這次能登半島強震發生後，考量到災區還必須做好相關準備，一直未接受來自海外各國提供的支援。不過，針對美國政府所提供的必要援助，日方將以在不造成災區負擔的情況下接受支援為政策方針，經過一段時間評估後，決定將接受駐日美軍的協助。

對此，日本防衛大臣木原稔今（16）日於內閣會議的記者會上宣布，表示「目前自衛隊正致力於二次避難者的輸送，由於該任務已大幅增加，為了延續且不耽誤迄今為止自衛隊所實施的物資輸送，因此已向駐日美軍請求援助」。

根據防衛省消息指出，駐日美軍將於17日以航空自衛隊小松基地為據點，利用直升機協助運送必要物資至能登機場。過去，駐日美軍曾在日本的311東日本大地震後，以「友人行動」（Operation Tomodachi）實施救援活動，2016年熊本地震時駐日美軍也曾派遣魚鷹運輸機進行輸送支援。

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