伊朗轟以色列據點 革命衛隊：已摧毀摩薩德伊拉克庫德斯坦總部

伊朗誓言為上月在敘利亞被殺害的3名革命衛隊成員進行報復，總統萊希曾保證以色列「一定會為罪行付出代價」。（法新社資料照）

2024/01/16 10:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗官媒15日表示，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）當天襲擊了以色列在伊拉克庫德斯坦自治區（Kurdistan Region）的「間諜總部」；革命衛隊並稱，已同時對敘利亞境內伊斯蘭國（Islamic State）實施打擊。

據路透報導，伊朗革命衛隊在聲明中表示：「為了回應猶太復國主義政權近日的暴行，造成革命衛隊和抵抗軸心（Axis of Resistance）指揮官喪生……摩薩德（Mossad）在伊拉克庫德斯坦自治區的主要間諜總部已被彈道飛彈摧毀。」

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伊朗誓言要為上月在敘利亞遇害的3名革命衛隊成員進行報復，包括聖城部隊（Quds Force）高階指揮官莫薩維（Razi Moussavi）；伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）曾保證以色列「一定會為罪行付出代價」。

革命衛隊強調：「我們向國家保證，革命衛隊的攻勢將延續下去，直到成功替烈士的最後一滴血復仇。」

除了向庫德斯坦首府阿比爾（Erbil）東北部、鄰近美國領事館的民宅區發動襲擊外，伊朗革命衛隊補充，「已對敘利亞發射多枚彈道飛彈，摧毀了伊朗恐怖事件的肇事者」，目標包括伊斯蘭國（Islamic State）。

伊斯蘭國本月4日宣稱對伊朗東南部克爾曼市（Kerman）兩起自殺炸彈攻擊負責，該組織長期將什葉派伊朗政府視為異端，事件造成近100人死亡、逾250人受傷。

伊拉克庫德族自治政府總理巴薩尼（Masrour Barzani）辦公室15日發出聲明，譴責對阿比爾的襲擊是「對庫德族人民的犯罪」。

庫德族自治政府安全委員會指出，襲擊造成至少4名平民罹難、6人受傷；伊拉克消息人士稱，至少1枚火箭命中了庫德族富商迪扎耶（Peshraw Dizayee）的住宅，導致迪扎耶和數名家人當場喪命。

迪扎耶與總理巴薩尼家族關係密切，生前主導了庫德斯坦的重大房地產計畫。此外，消息人士透露1枚火箭襲擊了庫德高級情報官員的私宅；另1枚則摧毀了庫德情報中心。

路透無法獨立核實任何消息，以色列政府則尚未對事件發表回應。伊朗過去即曾對伊拉克庫德斯坦自治區發動突襲，聲稱該地區遭到伊朗分離主義分子、以色列情報人員滲透。

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