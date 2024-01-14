華爾街日報：北京應面對無法說服台灣接受中共統治可能性

華爾街日報指出，民進黨成功延續政權後，北京必須更直接面對可能永遠無法說服台灣人接受中共統治的可能性。（資料照）

2024/01/14 15:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕賴清德、蕭美琴順利當選我國第16任正、副總統後，《華爾街日報》在評論中指出，這是台灣選民第3度冷落北京（指2016、2020及2024大選），可能引發北京焦慮，必須更直接地面對可能永遠無法說服台灣人民接受中共統治的可能性。

文中指出，民進黨在大選中的勝利，幾乎確信當前的兩岸緊張局勢在未來4年將持續甚至加劇​​，並讓台灣成為美中衝突爆發點的地位更加彰顯。儘管北京在台灣的「首選合作夥伴」、主要反對黨國民黨以較過去幾次大選更小的差距落敗，但結果證明，與中國建立更緊密的關係，甚至是政治聯盟，對台灣人民來說仍是不可接受的。

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此次的選舉結果對中國領袖習近平來說更是一項難題，習近平為了進一步將台灣納入北京的掌控，從經濟利誘、外交圍困到軍事恐嚇等各種手段無所不用，但他現在必須更直接地應對北京可能永遠說服台灣人民接受中共統治的可能性。

在此情況下，北京更多針對台灣的言論攻擊和武力恫嚇，將加劇區域緊張局勢，並危及美中關係暫時、但得之不易的平靜，且還不一定能推進北京的目標。即使北京加強雙邊貿易和文化交流，也似乎徒勞無功，因為幾乎無法阻止有別於中國的「台灣身分」的崛起。

研究台灣身分認同問題的密蘇里大學哥倫比亞分校歷史學者楊孟軒（Dominic Yang）表示，對於北京來說，一個實際的目標是防止台灣正式宣布獨立，進一步遠離中國設定的軌道。他說，中共長期以來一直試圖利用經濟一體化來吸引台灣人接受統一，「但這已經徹底失敗了」，「北京必須認知到，他們的很多作為已經疏遠整整一代台灣人」。

中央研究院社會學研究所研究員員吳介民表示，考量到習近平對加強國家統一的強硬態度，北京「在台灣問題上的敘事只能變得更強硬，他們不可能放鬆下來」。

然而，習近平面臨的風險是，繼續採取強硬路線將加深台灣人對北京的怨恨（可能已到了無可挽回的地步），並使台北加快降低受中國脅迫影響的程度。北京過去對台灣的施壓，已促使台灣尋求與美國和其他民主國家建立更緊密的貿易和安全關係。

分析人士擔憂，北京可能認定再也無法阻止台灣走向正式獨立，因此必須考慮採取軍事手段。

楊孟軒表示，從北京的角度來看，放棄台灣並非一個選項，這與歷史記憶有關，也與中共統治的合法性有關。因此，儘管可能引起強烈反彈，北京仍將繼續對台施壓，因為替代方案可能會更糟，「中國認為，如果不威脅使用武力，那麼台灣隔天就會獨立」。

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