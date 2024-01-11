中國南海惡行國際公憤 德外長訪菲宣示擴大海防合作

德國外長貝爾伯克11日訪問馬尼拉，登上菲律賓海岸防衛隊的巡邏船，官員簡報德國捐贈的偵察無人機，在南海運用情形。（美聯社）

2024/01/11 23:44

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國在南海爭議海域擴張與挑釁行徑引發國際公憤，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）11日在菲律賓馬尼拉訪問的記者會上，嚴厲抨擊中國海警船近期在南海一連串危險行徑，指這類行動違反國際法、阻礙自由航行，已引發歐洲關切。她代表德國表態力挺菲律賓，並宣布將擴大德、菲兩國在海岸防衛方面的合作，包括柏林將提供更多無人偵察機給菲國。

不過，德國之聲（DW）報導，中國外交部嗆聲，不屬於該地區的國家「無權干預」中國及南海相關國家的事務。中國外交部發言人毛寧週四稱，中方願通過對話解決分歧、但也會捍衛其領土主權。

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貝爾伯克在與菲律賓外長馬納洛（Enrique Manalo）的聯合記者會上說，過去幾個月來的事件中，中國海警對菲律賓補給船隻施以雷射和水砲，甚至發生碰撞，這使我們在千里之遙的歐洲也感到憂慮。

她說，中國這種危險行為，侵犯了菲律賓和其他鄰國的權利和經濟發展機會；北京對國際法保障公海航行自由的質疑，已影響到世界各國和全球三分之一行經本區的海上貿易。

近幾月來，菲律賓與中國緊張升溫，雙方在南海爭議海域發生多次摩擦，並相互指責，包括中國海警船上個月衝撞菲律賓補給船，其中一艘船上載有菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）。

貝爾伯克為十多年來首位訪問菲律賓的德國外交部長，為了顯示德國對菲律賓的支持，貝爾伯克參觀了菲律賓海岸防衛隊在馬尼拉的總部，並登上一艘巡邏船，短暫放飛德國捐贈給菲律賓的偵察無人機。

貝爾伯克也宣布，德國將擴大和菲國海岸防衛隊的合作，包括提供更多無人機在內，以加強海事安全，與維護「以規則為基礎的國際秩序」。她並呼籲，現在重要的是設立機制，以和平方式共同降低緊張情勢，「我認為我們都同意，世界不需要另一場危機。目前有太多危機同時在發生」。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）官員表示，德國捐贈的這些無人機，將幫助菲律賓捍衛南海的領土權益，在海上發生事故時，協助搜索和營救任務。

中菲兩國船艦不僅在斯卡伯勒淺灘（中國稱黃岩島）和第二托馬斯淺灘（中國稱仁愛礁）附近海域發生對峙和碰撞，中國巨大的海警船艦，還不斷攔截和阻止菲律賓海岸防衛隊船隻，向在第二托馬斯淺灘擱淺軍艦上的軍人運送補給，還用水砲攻擊菲船。

菲律賓與美國的海軍過去兩個月，在南海進行了兩次聯合巡邏，地點是台灣附近的海域和西菲律賓海海域。根據《美菲共同防禦條約》，雙方任何一方如果遭到第三方的「武裝攻擊」，將引發兩國採取行動以「對付共同危險」。

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