震懾中俄！大西洋「狼群」潛艦計畫 美擬擴展到太平洋

美國俄亥俄級核動力潛艦「佛羅里達號」通過蘇伊士運河，前往中東支援美國第五艦隊。（路透檔案照）

2024/01/11 21:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞媒體《海軍新聞》（navalnews）10日報導，美國海軍正尋求將大西洋潛艦部署計畫（狼群計畫）擴大到印太地區，以加強回應中國及俄羅斯挑戰的能力。此外，義大利海軍2024年也計劃強化在印太地區部署及參與，以顯示對該地區的承諾。

美國「海軍水面艦協會」年度研討會9日於維吉尼亞州阿靈頓郡舉辦，美國海軍艦隊司令部司令考德爾（Daryl Caudle）上將，在會中介紹「狼群」（Wolfpack ）計畫。「狼群戰術」可追溯二戰時期的德國潛艦在大西洋海戰中，所採取一系列破壞海上船團運補的攻擊策略。

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報導中提到，「狼群」計畫，是美國海軍在「大西洋一體化概念」（One Atlantic Concep）下眾多努力之一，該概念旨在使指揮官擺脫作戰司令部之間的戰線區分所帶來的挑戰。另一項行動被稱為「灰狗特遣支隊」（Task Group Greyhound），執行類似的任務，但使用的是飛彈驅逐艦。

據考德爾說法，「狼群」是美國海軍潛艦部隊指揮官休斯頓（William Houston）上將，根據二戰中潛艦作戰方式提出的一個構想，當時的想法是，如果有一組艦艇，儘管速度比不上其追擊的目標，但可透過艦艇間的聯繫通訊強化戰力，「我們可以更有效地將潜艦聯繫在一起，造成更有效的實際破壞」。

相較之下，如今的「狼群」計畫將那些處於部署週期之外，且具備一定戰備水準和認證的潜艦指定為「戰鬥增援就緒」戰力戰力，然後納入緊急應變部隊麾下，可迅速部署以因應不斷變化的情勢。

考德爾承認，由於在美國東岸出動潛艦所需的距離，以及北方司令部和歐洲司令部之間的關係，「狼群」在大西洋表現良好，他形容這些司令部之間的聯繫為「共生」，這使得資產可以在其職責範圍之間無縫過渡。

展望未來，考德爾認為「狼群」是未來的道路，他還希望「狼群」計畫也能夠應用在美國印太司令部，以反制中國與俄羅斯的挑戰。

他說：「我希望我們在太平洋也能做得更好，特別是在北方司令部和印太司令部的責任區有交集的地方，尤其是在阿留申群島附近，所以你可以看到同樣的結構在（美國）西海岸運作。」

另一方面，義大利今年計劃首次參加2024年環太平洋（RIMPAC）演習，並通過部署航空母艦打擊群，來加強其在印太地區的參與。雖然這些計畫仍等待羅馬批准，但義大利海軍武官巴尼（Marco Bagni）上校在SNA年會上強調，這些計畫是歐洲大國參與印太區事務的方式之一。

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