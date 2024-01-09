法國史上最年輕總理 34歲「政治神童」艾塔爾獲任命

法國總統馬克宏9日任命有「政治神童」之稱的現任教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）為總理，期藉以為馬克宏總統第2任期帶來新氣象，並在今年6月歐洲議會選舉中為執政陣營注入活力。（法新社）

2024/01/09 21:58

〔編譯楊芙宜／台北報導〕法國總統馬克宏9日任命有「政治神童」之稱的現任教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）為總理，期藉以為馬克宏第2任期帶來新氣象，並在今年6月歐洲議會選舉中為執政陣營注入活力。34歲有著高人氣的艾塔爾成為法國史上最年輕的總理、也是首位公開出櫃為同志的政府領袖。

在外界多日來臆測之後，馬克宏於8日晚間接受總理柏納（Elisabeth Borne）的辭呈，內閣也將隨之進行改組。馬克宏聲明指出，艾塔爾被任命為總理，並已交付他籌組政府的任務。

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此一最新任命不必然會導致任何重大政治轉變，但顯示馬克宏急欲走出去年不受歡迎的退休金改革和移民改革陰影，並提高他的中間派政黨在6月歐洲議會選舉中取得勝選的機率。

民調顯示，馬克宏陣營落後極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的政黨約8到10個百分點。馬克宏希望透過任命新總理、強化團隊敏銳度，來為其總統任期最後3年的施政注入活力；本週預計其內閣將會有更大幅度改組。

取代柏納成為總理的艾塔爾是馬克宏親近盟友，他在COVID-19疫情期間擔任政府發言人，成為家喻戶曉人物。在最近民意調查中，艾塔爾是該國最受歡迎的政治人物之一，去年接任教育部長後以精明幹練著稱，被法國媒體譽為「政治神童」。

在艾塔爾之前，最年輕的法國總理是1984年就任的法畢斯（Laurent Fabius），他當時37歲。

艾塔爾初入政壇就以亮眼外型、在媒體前沈穩侃侃而談，備受矚目，為法國政壇閃亮不斷躍昇的新星。他23歲進入當時左翼社會黨（PS）衛生部長圖雷（Marisol Touraine）的幕僚團隊，2016年他加入當時總統候選人馬克宏剛創立的「前進黨」，隔年擔任政黨發言人；2018年10月被任命為國家教育與青年部（即教育部）國務秘書時，僅29歲，成為自1958年法國第五共和建立以來最年輕的閣員。

艾塔爾於2020年至2022年稱職扮演了政府發言人的角色，在馬克宏連任後，艾塔爾先出任公共帳務部部長，一年後成為最年輕的教育部長。

62歲的前總理柏納領導政府不到2年，期間受制於在國會缺乏多數支持，為強制通過馬克宏引發爭議的退休制度改革等法案，飽受批評。柏納曾23次動用憲法第49.3條的武器，以不經國會議員投票的方式，強制通過預算案及爭議性極大的退休制度改革法案，其作法飽受批評。

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