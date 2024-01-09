為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

毛小孩吃不得！ 韓國正式立法禁吃狗肉

韓國動保人士去年7月在首爾1場活動上，拿著標語牌，反對韓國的吃狗肉文化。（美聯社）

韓國動保人士去年7月在首爾1場活動上，拿著標語牌，反對韓國的吃狗肉文化。（美聯社）

2024/01/09 15:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕吃狗肉是南韓的傳統飲食文化，根據過去的數據統計，南韓每年吃掉超過100萬至200萬隻狗，數量驚人。在動保聲浪高漲下，韓國國會9日通過了法案，禁食、禁售狗肉，終結這項已有數百年歷史的爭議飲食文化。

《路透》報導，這項由執政黨人民力量黨（People Power Party）推出的法案，在國會獲得壓倒性支持，贊成208票、棄權2票。就南韓政治之分岐度而言，能獲得跨黨派支持，堪稱罕見，也凸顯了人民對吃狗肉態度的轉變。新法將於3年過渡期後正式生效，違者最高可處3000萬韓元（新台幣70.7萬元）罰金。

根據該立法，農場、屠宰場、分銷公司和餐廳將被要求向地方政府提交證據，證明他們不從事狗的飼養或其他相關工作，以及終止狗肉活動的建議時間表。違反者將受到刑事處罰。農民、餐廳老闆和其他參與狗肉產業的人將獲得3年的寬限期。

過去韓國人相信，夏季吃狗肉可抵禦暑氣，但時至今日，愈來愈少人「好這一口」，多是老年人才會吃。

2022年的蓋洛普民調顯示，64%的南韓民眾反對食用狗肉，僅8%曾於過去1年吃過，較 2015年的27%下滑了不少。2023年國際人道協會韓國分支（Korea Humane Society International）所做的民調也指出，1,500名受訪者中，有57%支持禁令，86%無意再吃狗肉。

第一夫人金建希是愛狗人士，多次批評吃狗一事，她與總統尹錫悅共養了6隻汪星人，反對者也不免將怨氣出在她身上。

自法案推出以來，業界為了生計，多次走上街頭。去年11月，有著200間犬隻養殖場的產業組織赴青瓦台抗議，要求撤回法案。

根據韓國農業部，截至2022年4月，全國估有1100座狗場、飼養數57萬隻，而約有 1600家餐廳供應狗肉。然而，韓國食用狗協會（Korean Association of Edible Dogs）稱，受衝擊數字遠多於官方統計，約有3500座狗場、150萬條犬隻、3000間餐廳將受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
世博會首例！ 2025大阪關西世博 可帶毛小孩同行
2023/12/24 00:26

世博會首例！ 2025大阪關西世博 可帶毛小孩同行
首爾推動禁止狗肉消費法案
2023/11/17 17:34

首爾推動禁止狗肉消費法案

35年的等待！台酒龍年限量杜藏陳高
禁吃狗肉！越南年宰500萬隻 觀光大城喊禁開第一槍
2021/12/11 09:16

禁吃狗肉！越南年宰500萬隻 觀光大城喊禁開第一槍
狗狗福音！南韓年輕人不愛吃 首爾狗肉店大量倒閉
2018/05/21 10:33

狗狗福音！南韓年輕人不愛吃 首爾狗肉店大量倒閉
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播