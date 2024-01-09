毛小孩吃不得！ 韓國正式立法禁吃狗肉

韓國動保人士去年7月在首爾1場活動上，拿著標語牌，反對韓國的吃狗肉文化。（美聯社）

2024/01/09 15:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕吃狗肉是南韓的傳統飲食文化，根據過去的數據統計，南韓每年吃掉超過100萬至200萬隻狗，數量驚人。在動保聲浪高漲下，韓國國會9日通過了法案，禁食、禁售狗肉，終結這項已有數百年歷史的爭議飲食文化。

《路透》報導，這項由執政黨人民力量黨（People Power Party）推出的法案，在國會獲得壓倒性支持，贊成208票、棄權2票。就南韓政治之分岐度而言，能獲得跨黨派支持，堪稱罕見，也凸顯了人民對吃狗肉態度的轉變。新法將於3年過渡期後正式生效，違者最高可處3000萬韓元（新台幣70.7萬元）罰金。

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根據該立法，農場、屠宰場、分銷公司和餐廳將被要求向地方政府提交證據，證明他們不從事狗的飼養或其他相關工作，以及終止狗肉活動的建議時間表。違反者將受到刑事處罰。農民、餐廳老闆和其他參與狗肉產業的人將獲得3年的寬限期。

過去韓國人相信，夏季吃狗肉可抵禦暑氣，但時至今日，愈來愈少人「好這一口」，多是老年人才會吃。

2022年的蓋洛普民調顯示，64%的南韓民眾反對食用狗肉，僅8%曾於過去1年吃過，較 2015年的27%下滑了不少。2023年國際人道協會韓國分支（Korea Humane Society International）所做的民調也指出，1,500名受訪者中，有57%支持禁令，86%無意再吃狗肉。

第一夫人金建希是愛狗人士，多次批評吃狗一事，她與總統尹錫悅共養了6隻汪星人，反對者也不免將怨氣出在她身上。

自法案推出以來，業界為了生計，多次走上街頭。去年11月，有著200間犬隻養殖場的產業組織赴青瓦台抗議，要求撤回法案。

根據韓國農業部，截至2022年4月，全國估有1100座狗場、飼養數57萬隻，而約有 1600家餐廳供應狗肉。然而，韓國食用狗協會（Korean Association of Edible Dogs）稱，受衝擊數字遠多於官方統計，約有3500座狗場、150萬條犬隻、3000間餐廳將受影響。

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