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抄襲民進黨《在路上》！ 中國官媒：習近平永遠在路上

民進黨總統、副總統競選影片《在路上》爆火引中共眼紅，中國官媒抄襲聲稱習近平永遠在路上。（美聯社）

民進黨總統、副總統競選影片《在路上》爆火引中共眼紅，中國官媒抄襲聲稱習近平永遠在路上。（美聯社）

2024/01/08 15:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕果然是山寨大國！民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴2日公開的《在路上》競選影片，在網路上累計破千萬次點閱，沒想到中國官媒《新華社》看了眼紅連忙抄襲，7日深夜刊出專文「永遠在路上——以習近平同志為核心的黨中央引領全面從嚴治黨向縱深推進」，一看標題就令人啼笑皆非。

《新華社》在專文中，細數習近平自2022年10月中共二十大（中國共產黨第二十次全國代表大會）之後的各種指示，包括自我革命、注重人民、從嚴治黨反貪腐等等，強調在習近平的領導下，新時代中國共產黨人必將交出更優異的答案。

中國獨立評論人蔡慎坤，在網路社群「財經冷眼」撰文，指稱台灣民進黨的《在路上》在華人中引起強烈共鳴，影片中透過簡單的對話場景，能夠看出台灣政治人物的謙和與樸實，也呈現出政權轉換給社會帶來穩定、給人們帶來喜悅，不像黑箱政治的爾虞我詐，也並非獨裁統治的沒有任期限制。

蔡慎坤說，民進黨《在路上》無疑讓中共官媒如坐針氈，《新華社》專文從頭到尾都在吹噓「從嚴治黨永遠在路上」，但永遠在路上代表沒有目標、沒有終點，令人感到毛骨悚然。

蔡慎坤表示，習近平2012年上任後，按照中共憲法規定任期只有10年，但他2018年強行修改了憲法，把有限任期改為無限任期，可以說習近平所希望的是「永遠在位上」，而不僅僅是「在路上」。

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