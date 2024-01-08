馬航MH370消失近10年 專家：去這裡最快10天可找到

馬來西亞航空MH370航班2014年3月8日起飛後不久便失蹤，機上239人下落不明，專家認為飛機就在一處沒有找過的新區域，只要展開搜索最快10天就能找到。圖為MH370紀念活動。（歐新社）

2024/01/08 12:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH370航班，2014年3月8日載著227名乘客和12名機組人員從吉隆坡起飛，原定前往中國北京首都國際機場，但在馬國與越南海域交界處上空失聯從此不見蹤影，至今已將近10年都找不到下落。不過，最近有專家提出不同看法，認為飛機就在一處沒有搜索過的新區域，呼籲澳洲、馬來西亞與美國專業海底探勘公司展開搜尋，最快10天就能找到。

綜合媒體報導，曾在歐盟委員會航空專案、歐洲太空總署、歐洲空中航行安全組織任職的馬爾尚（Jean-Luc Marchand），以及法國空軍前飛官、有44年飛行經驗的法航空中巴士A330、A340前機長布萊利（Patrick Blelly），共同完成了這項新研究。

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布萊利表示，過去外界普遍假設MH370是在「死亡螺旋」的狀況下自由落體墜海，但他們兩人認為MH370是由經驗豐富的機師進行水上迫降，因此落點會和先前搜索的地方有所差異。

布萊利指出，技術人員曾以飛機與衛星之間的狀況測量出7條同心圓弧，馬來西亞和澳洲認為飛機消失在第7弧線附近，因此搜索工作都集中在第7弧線附近的南印度洋。

布萊利與馬爾尚的最新分析則利用第6弧線與第7弧線，計算出MH370最後階段的飛行剖面圖，並透過最好、最壞狀況推算最近、最遠飛行距離，其中最近落點為東經93.025度、南緯35.518度，最遠落點為東經93.039度、南緯35.875度。

布萊利認為，依照先前的搜索區域只要再往南幾百公里就能找到MH370的下落，目前MH370的殘骸應該就在一處海底高原上，深度約4000多公尺，若能有美國探勘公司「海洋無限（Ocean Infinity）」高科技的潛水器幫忙，預計最快10天就可以發現MH370。

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