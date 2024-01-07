以軍主要目標轉往加薩中部、南部 民眾生存空間被嚴重擠壓

流離失所的巴勒斯坦人在加薩南部拉法靠近埃及邊境的地方避難。（路透社）

2024/01/07 23:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著以哈戰爭進入第四個月，以色列軍方表示，他們已結束加薩北部的主要戰鬥行動，並拆除完武裝組織哈瑪斯在該區域的軍事基礎設施。目前以色列的軍事行動著重在加薩中部和南部。

根據《美聯社》報導，以色列軍方發言人在週六晚間表示，以軍將會繼續深化在加薩北部取得的成就，加強該國與加薩邊境圍欄的周邊防禦，並將行動重點放在加薩的中部和南部。

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最近幾週，以軍縮減了對加薩北部的軍事攻擊，轉而向南部加大攻勢。佔加薩總人口數230萬中的大部份民眾在先前以色列攻擊北部時，就已被迫趕往南部，如今又因以軍在南部升級軍事行動，將加薩民眾推往更南、更為壅擠的區域，生存空間被嚴重擠壓。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）堅稱，在消滅哈瑪斯與釋放所有以國人質並確保加薩不會對以色列構成威脅的目標得以實現之前，不會結束戰爭。

目前據加薩衛生部門表示，以色列在海陸空的報復行動已造成2萬2700多名巴勒斯坦人喪生、5萬8000多人受傷，而超過2/3的死者是婦女和兒童。以色列則是指責哈瑪斯在人口密度高的居住區展開行動，導致大量民眾傷亡。

以色列軍方發言人表示，目前變成軍方目標的城市難民營擠滿了槍手，並且在加薩南部大城甘尤尼斯（Khan Yunis）地下發現了「一座由龐大隧道組成的地下城」。他表示軍方正在吸取先前學到的教訓，但沒有詳細說明後續。他也呼應納坦雅胡的說法，表示戰鬥「將持續到2024年」。

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