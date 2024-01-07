股市不振、房價下跌 中國年輕人傾向買黃金保值

在經濟低迷下，中國許多人不投資股票也不買房，而是透過買黃金保護資產。（彭博）

2024/01/07 16:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》7日指出，由於中國經濟欲振乏力，股市也持續低迷，中國年輕人尋求避險投資，且比起相信「鑽石恆久遠」，更青睞黃金的保值性，這種情況在二、三線城市尤其明顯。

據報導，在廣東省擔任小學語文教師的黃艾瑪（Emma Huang，音譯）去年12月和未婚夫訂婚後，兩人決定將大部分結婚預算用於從中國最大珠寶零售商「周大福」購買黃金珠寶，「雖然鑽戒在視覺上很吸引人，但保值的重要性才是首屈一指的」。

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在現今的中國，許多人認同黃艾瑪的消費心態，促使去年中國國內金價屢創新高，零售市場掀起淘金熱。隨著中國股市艱難復甦，削弱投資者的預期，獲得海外投資產品機會有限的中國消費者，已轉向黃金作為避險投資，儘管在零售商店購買金條或珠寶會產生額外的手續費。

一家專注於華東市場的珠寶品牌業務開發經理弗雷德．屈（Fred Qu，音譯） 表示，零售黃金購買熱潮尤其出現在二、三線城市和較不富裕的縣市。他補充說，由於小城市和小縣城的房屋銷售不佳，價格大幅下跌，儘管黃金價格飆升，仍受到年輕人青睞。

中國中央電視台報導，三線及以下城市人均黃金首飾年消費水準從2017年的460.7人民幣（約2024台幣）增至2022年的617.5元（約2713台幣），年複合成長率為6％，增速超過一、二線城市增幅，也超過全國平均。

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