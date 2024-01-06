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瑪麗蓮夢露「七年之癢」晚禮服將拍賣 成交價有望達611萬

好萊塢巨星夢露曾在電影「7年之癢」中穿過的黑色晚禮服將在3月於洛杉磯進行拍賣，其成交價預計將高達約611萬新台幣。示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

好萊塢巨星夢露曾在電影「7年之癢」中穿過的黑色晚禮服將在3月於洛杉磯進行拍賣，其成交價預計將高達約611萬新台幣。示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2024/01/06 12:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢巨星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）曾在知名電影「7年之癢」中穿過的黑色晚禮服即將於3月進行拍賣，同場進行拍賣的物件還包括《花花公子》雜誌創始人赫夫納 （Hugh Hefner） 的私人收藏及隨身物品。

根據《BBC》 報導，該拍賣會將出現的拍品包括夢露的連身裙、訂製口紅以及她在電影拍攝現場的照片，其中最昂貴的拍品是她在1995年電影「7年之癢」中所穿過的黑色晚禮服，其成交價預計將高達20萬美元（約611萬元新台幣）。

其它值得關注的拍品還有夢露在1958年12月號《生活》雜誌的畫報中穿著的一件緞面薰衣草緊身連身衣，以及1962年夢露受邀參加前美國總統甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）生日晚會時收到的節目單和票根，2者的預估成交價分別為4萬美元（約122萬元新台幣）及4000至6000美元（約12至18萬元新台幣）。

同場拍賣會中，除了夢露的私人物品外，《花花公子》雜誌創始人赫夫納的私人藏品及隨身物件也將同場進行拍賣。

赫夫納的私人藏品包括沃荷（Andy Warhol）的原創「Playboy Bunny」絲網印刷作品，以及內曼（LeRoy Neiman）在1959年的原創布面油畫《羅曼諾夫》（Romanoffs），其成交價預計將達8萬美元（約244萬元新台幣）。此外，赫夫納所穿過的衣服、夾克、絲綢睡衣、拖鞋和菸斗也都將進行拍賣。

據報導，此次拍賣會中的1千多件拍品都會於2月在香港和上海進行展出，然後在3月底回到洛杉磯進行拍賣。

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