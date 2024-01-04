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太殺了！ 俄熊貓寶寶取名「喀秋莎」

旅俄雌熊貓「丁丁」，去年8月24日誕下的雌寶寶（見圖），取名為「喀秋莎」（Katyusha）。（圖擷取自莫斯科動物園官網）

旅俄雌熊貓「丁丁」，去年8月24日誕下的雌寶寶（見圖），取名為「喀秋莎」（Katyusha）。（圖擷取自莫斯科動物園官網）

2024/01/04 15:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯莫斯科動物園上月初起，為熊猫寶寶舉辦命名票選活動，相關結果3日出爐，由一路領先的「喀秋莎」（Katyusha）拔得頭籌，雀屏中選。「喀秋莎」除了是俄羅斯知名民謠外，也是代表蘇聯紅軍的「大殺器」。

旅俄雌熊貓「丁丁」去年8月在莫斯科動物園首誕幼崽，是莫斯科一大喜事。莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）3日宣布，為在俄出生的首隻熊貓寶寶命名的投票活動結果已經揭曉，共有超過38萬人參與線上票選，「喀秋莎」以29％的得票率勇奪第一，其次為「瑪莎」與「莫莫」（來自「莫斯科」一詞的第一個音節）。

索比亞寧說，「喀秋莎」現在4個月大了，她已經長了很多牙齒，路也走得很好，最近又做了一次檢查：體重8.67公斤，連尾體長79.5公分。

按照中國野生動物保護協會與莫斯科動物園簽署的協議，熊貓「如意」和「丁丁」於2019年4月抵達莫斯科，開啟為期15年的旅居生活。去年8月24日，「丁丁」首誕幼崽，為雌性，這是在俄羅斯出生的首隻熊貓寶寶。

「喀秋莎」其實是俄羅斯常見女生名字「葉卡捷琳娜」的愛稱，同名歌曲二戰時期被蘇聯政府用來作為鼓勵蘇軍士氣，對抗德軍的戰歌。此曲描述了一位名叫喀秋莎的年輕姑娘，站在故鄉的岸邊歌唱，思念與等待遠方的愛人戰士，她的愛人則勇敢地捍衛國土邊疆，回報她的愛情。

中國第一夫人、國家主席習近平的妻子彭麗媛2005年訪問莫斯科時，曾開嗓高唱

「喀秋莎」，讓俄國人樂開懷。

二戰時期，蘇聯大規模生產、投入戰場的世界第一款火箭砲「BM-13」，俗稱就叫「喀秋莎」。根據紀錄，蘇聯士兵是「一面高唱《喀秋莎》，一面向德國法西斯開砲」。「喀秋莎」之名仍被用於較為新式的蘇聯車載多管火箭砲上，特別是「BM-21」與其衍生型。

二戰時期，蘇聯用來對付德軍的世界第一款火箭砲「BM-13」，俗稱就叫「喀秋莎」。圖為俄羅斯衛國戰爭紀念日時出場的「喀秋莎」。（圖擷取自維基百科公領域）

二戰時期，蘇聯用來對付德軍的世界第一款火箭砲「BM-13」，俗稱就叫「喀秋莎」。圖為俄羅斯衛國戰爭紀念日時出場的「喀秋莎」。（圖擷取自維基百科公領域）

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