為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

港檢控多國政要與黎智英共謀 16國議員連署譴責呼籲制裁

「壹傳媒」創辦人黎智英被控違反「港區國安法」，檢方在庭上點名英美日等多國政要是黎智英的共謀或外國代理人，有16國近30位議員連署譴責港府侵犯外國公民權利，呼籲各國政府立即暫停與中港的引渡協議及司法互助協定。（路透）

「壹傳媒」創辦人黎智英被控違反「港區國安法」，檢方在庭上點名英美日等多國政要是黎智英的共謀或外國代理人，有16國近30位議員連署譴責港府侵犯外國公民權利，呼籲各國政府立即暫停與中港的引渡協議及司法互助協定。（路透）

2024/01/04 11:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「壹傳媒」創辦人黎智英被控違反「港區國安法」，香港西九龍裁判法院近日持續進行審訊，檢方在庭上點名英美日等多國政要是黎智英的共謀或外國代理人，對此有16國近30名議員連署譴責港府侵犯外國公民權利，呼籲各國政府立即暫停與中港的引渡協議及司法互助協定，以及制裁實施《港區國安法》的中港官員。

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，2日法院持續審理該案，黎智英當庭否認串謀勾結外國勢力等3項罪名，檢方則指控包含英美日等多國在內的政要是黎智英的共謀，其中包括美國前副國防部長沃佛維茲、前駐港總領事郭明瀚，以及英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯（Benedict Rogers）、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）行政總裁裴倫德、日本前眾議員菅野志櫻里等人，都遭指是黎智英的「外國代理人」。

由大約33個國家和歐洲議會，超過250名各國跨黨派國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」發聲明批評，港府為坐實其罪名不惜捏造證據，其作為已超越國界，此舉侵犯外國公民權利，並呼籲各國政府立即暫停與中港的引渡協議及司法互助協定，以及制裁實施《港區國安法》的中港官員。這份聲明也獲得來自英、法、德、加等16國近30位議員連署支持。

郭明瀚也質疑港府的指控可笑至極，黎智英與政治人物、商界領袖、國際媒體、活動人士，以及身為前外交官的自己接觸竟都被視為犯罪，他為此呼籲英美政府譴責港府，要求港府釋放黎智英。

羅傑斯也質疑，黎智英多數被指控的活動都早於《港區國安法》實施前發生，卻依舊被追溯，他批評港府違背承諾，並指港府宣稱他和黎智英合謀，是在編造謊言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黎智英案今開庭審理 美國務院譴責港版國安法並呼籲放人
2023/12/18 10:45

黎智英案今開庭審理 美國務院譴責港版國安法並呼籲放人
父親被控勾結外國勢力18日開庭 黎智英兒：審判結果早定
2023/12/16 15:12

父親被控勾結外國勢力18日開庭 黎智英兒：審判結果早定

「英德美」競選影片《在路上》感動上線
香港民主派47人遭控「顛覆政權」最後辯論 最重可處終身監禁
2023/11/30 00:44

香港民主派47人遭控「顛覆政權」最後辯論 最重可處終身監禁
香港媒體自由再倒退 港府倡國安相關節目毋須「中立」
2023/07/18 21:49

香港媒體自由再倒退 港府倡國安相關節目毋須「中立」
威脅還在！香港國安法上路3年 美國第三度延長對港緊急狀態
2023/07/12 10:53

威脅還在！香港國安法上路3年 美國第三度延長對港緊急狀態
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播