港檢控多國政要與黎智英共謀 16國議員連署譴責呼籲制裁

「壹傳媒」創辦人黎智英被控違反「港區國安法」，檢方在庭上點名英美日等多國政要是黎智英的共謀或外國代理人，有16國近30位議員連署譴責港府侵犯外國公民權利，呼籲各國政府立即暫停與中港的引渡協議及司法互助協定。（路透）

2024/01/04 11:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「壹傳媒」創辦人黎智英被控違反「港區國安法」，香港西九龍裁判法院近日持續進行審訊，檢方在庭上點名英美日等多國政要是黎智英的共謀或外國代理人，對此有16國近30名議員連署譴責港府侵犯外國公民權利，呼籲各國政府立即暫停與中港的引渡協議及司法互助協定，以及制裁實施《港區國安法》的中港官員。

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，2日法院持續審理該案，黎智英當庭否認串謀勾結外國勢力等3項罪名，檢方則指控包含英美日等多國在內的政要是黎智英的共謀，其中包括美國前副國防部長沃佛維茲、前駐港總領事郭明瀚，以及英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯（Benedict Rogers）、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）行政總裁裴倫德、日本前眾議員菅野志櫻里等人，都遭指是黎智英的「外國代理人」。

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由大約33個國家和歐洲議會，超過250名各國跨黨派國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」發聲明批評，港府為坐實其罪名不惜捏造證據，其作為已超越國界，此舉侵犯外國公民權利，並呼籲各國政府立即暫停與中港的引渡協議及司法互助協定，以及制裁實施《港區國安法》的中港官員。這份聲明也獲得來自英、法、德、加等16國近30位議員連署支持。

郭明瀚也質疑港府的指控可笑至極，黎智英與政治人物、商界領袖、國際媒體、活動人士，以及身為前外交官的自己接觸竟都被視為犯罪，他為此呼籲英美政府譴責港府，要求港府釋放黎智英。

羅傑斯也質疑，黎智英多數被指控的活動都早於《港區國安法》實施前發生，卻依舊被追溯，他批評港府違背承諾，並指港府宣稱他和黎智英合謀，是在編造謊言。

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