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歐洲多國傳天災 嚴寒席捲北歐、洪災侵襲西歐

2024/01/04 01:36

〔中央社〕歐洲今天經歷差異甚大的天氣，嚴寒及暴風雪擾斷北歐交通，導致學校關閉。與此同時，強風和大雨在西歐帶來洪水，至少造成1人死亡。

美聯社報導，北歐地區今天已連續兩日溫度降至攝氏40度以下。瑞典通訊社（TT News Agency）報導，瑞典拉普蘭區（Lapland）克維克約克－歐連雅卡（Kvikkjokk-Arrenjarka）的氣溫降至攝氏零下43.6度，創下瑞典自1999年以來的1月最低溫紀錄。

極冷氣溫、降雪及強風擾亂北歐各地交通，導致多座橋梁關閉，部分火車和渡輪暫停服務。斯堪的那維亞半島（Scandinavia Peninsula）有數所學校關閉。

相較於北歐，較南邊的歐洲地區天氣更溫和，但更潮濕多風，一場暴風雨在西歐部分地區帶來災情。在英國英格蘭西部地區，1名駕駛在樹木倒塌壓到車子後喪命。

此外，強風也侵襲了荷蘭大片地區。當地城市愛因霍芬（Eindhoven）附近警方表示，1名75歲男子2日晚間從腳踏車跌落身亡，可能是強風導致。

德國部分地區也正力抗洪災，下薩克森邦（Lower Saxony）是最嚴重災區，當地降雨加劇，恐使洪災惡化。1130104

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