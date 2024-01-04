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小粉紅北京地鐵挑釁老外！吐口水、飆髒話 下秒慘被暴打

北京地鐵近日一名喝醉的中國男子挑釁外國男子，慘遭外國男暴打。（圖翻攝自微博）

北京地鐵近日一名喝醉的中國男子挑釁外國男子，慘遭外國男暴打。（圖翻攝自微博）

2024/01/04 00:40

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國社會近幾年仇洋情緒高漲，北京地鐵近日就發生小粉紅在車廂內無緣無故挑釁外國人，慘遭暴打事件，連自家網友都看不下去，直言「活該」！

中國微博近日瘋傳一段在北京地鐵上拍到的影片，畫面中可以看到一名戴著眼鏡和口罩的外國男子坐在座位上，突然出現一名明顯喝醉的中國男子上前騷擾，外國男原本不理會，還換了座位想遠離無端生事的中國男，沒想到中國男又走過來繼續騷擾。

眼看外國男不想理他，中國男開始出言挑釁，還出手擾亂外國男看書，嚷嚷著要他下車，外國男壓不住怒火，站起身來以英文質問，「你有什麼問題嗎？」接著又坐回去，但中國男並沒有停止騷擾，甚至變本加厲，開始吐口水、辱罵外國男「Fxxk you」、「Bxxch」、「操X媽！你個傻B」、「你們外國人……我們中國人……（疑因酒醉口齒不清）」。最後外國男忍不住，直接出拳暴打中國男，中國男毫無還手之力，痛得唉唉叫，其他人見狀則趕緊逃離。

目前還不清楚這起事件具體發生時間點及後續發展。不過影片曝光後，不少中國網友都看不去，直言「活該！打得好」、「人家外國人好好的坐著，再討厭洋人也要有個度」、「是我也會暴揍一頓」、「這外國人挺高素質了，換作是我早就按耐不住了」、「這種人就是欠揍，敗壞中國人的名聲」。

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