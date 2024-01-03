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羽田2機相撞羅生門 倖存海保機長：有獲得起飛許可……

海上保安廳MA722飛機遭撞後大火完全摧毀，不過調查人員已經找到黑盒子。（路透）

海上保安廳MA722飛機遭撞後大火完全摧毀，不過調查人員已經找到黑盒子。（路透）

2024/01/03 13:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1架日本航空（JAL）A350空中巴士客機，昨（2日）傍晚在東京羽田機場降落時，與海上保安廳MA722飛機發生撞擊，客機爆發大火，所幸客機全員平安逃生，但海保飛機僅機長生還，其他5人殉職，生還海保機長稱，他有獲得起飛許可。

綜合日媒報導，當地時間2日傍晚5點47分日本航空516班機（機型A350空中巴士）降落羽田機場時，與地面的海上保安廳MA722飛機擦撞起火，海保機上5人罹難，僅機長生還，日航機上379人則是全數成功逃生。

海上保安廳MA722飛機為何入侵跑道成為調查重點，根據曝光的航空交通管制錄音（ATC），日航獲得將落許可，塔台要海保飛機在C5等候點等候，日航2日晚間在記者會上表示，飛機沒有故障問題，機組獲得降落許可，以正常方式接近跑道並著陸。

據日本海上保安廳官員稱，日本海上保安廳飛機機長在事故發生後立即表示「已獲得起飛許可」，報導指出這表明了兩方出現了完全矛盾的理解。

日本運輸安全委員會今（3日）上午指出，海上保安廳飛機黑盒子已經找到，將送往解讀，日航黑盒子還未找到，搜索仍在繼續中。

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