酒精傷精！ 研究：準爸爸「做人」前要戒酒3個月

新研究建議，要胎兒發育好，準爸爸「做人」前，應提早3個月戒酒。（示意圖，AI生成圖片）

2024/01/03 12:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕以往都認為只有母親在懷孕期間飲酒才會影響腹中胎兒，但近日美國一項新研究指出，如果丈夫在妻子懷孕前有飲酒習慣，會對胎兒發育產生負面影響。經常飲酒的男性的精液可能影響胎盤發育、產生胎兒酒精症候群（FAS）相關的大腦和臉部缺陷，甚至會影響試管嬰兒的結果。

德州農工大學（Texas A&M University）進行的這項研究，揭示了父親飲酒對精子和胎兒發育的影響。研究表明，飲酒對父親精子產生影響的時間長達1個月以上，比之前認知的要長得多。

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主持該研究的戈爾丁（Michael Golding）教授指出，「我們發現，即使在戒酒過程中，男性精子仍會受到飲酒的負面影響，這意味著精子恢復正常所需的時間，比我們之前想像的要長得多。」

他表示，這種延長的損傷持續時間，具有深遠影響，特別是考慮到與FAS相關的風險。FAS可導致各種發育問題，包括臉部特徵異常、胎兒出生體重過輕、注意力、過動問題以及協調性差等。

飲酒時，人的肝臟會經歷氧化壓力（oxidative stress），導致身體過度產生某些化學物質，從而擾亂正常的細胞活動。同時戒酒也會引起同樣類型的氧化壓力，有效地延長酒精對身體影響的持續時間，超出了先前的想像。

戈爾丁建議，準爸爸在決定生育之前至少需要戒酒3個月，「要得到確切的答案還有很多研究要做，但我們知道精子的產生需要60天的時間，而提取過程至少需要1個月。所以，我估計至少要等3個月。」

戈爾丁解釋，在戒酒期間，肝臟會經歷持續的氧化壓力，並向整個男性身體發出訊號。生殖系統會解釋這個訊號，然後說「哦，我們生活在一個有很強氧化壓力源環境中，我們需要對後代進行『程式設計』，讓他們能夠適應那種環境。」

FAS過往的診斷重點一直只放在母親飲酒上。 戈爾丁指出「多年來，人們真的沒有考慮過男性飲酒。」他的研究旨在填補這一空白，揭示父親對飲酒和胎兒發育的重大影響。

相關研究報告，發表在2023年12月出版的最新一期德國學術期刊《男科學》（Andrology）。

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