能登半島強震災區今晚有大雨機率 恐釀土石流致災情擴大

日本氣象廳示警，受此次地震影響最嚴重的石川縣，預計2日晚至4日有降雨，甚至有大雨機率，恐釀土石流。（美聯社）

2024/01/02 17:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島昨天（1日）下午發生規模7.6極淺強震，目前已確認48人罹難。日本氣象廳今（2日）示警，受此次地震影響最嚴重的石川縣，預計今晚至週四（4日）有降雨，甚至有大雨機率，恐釀土石流致使災情進一步擴大。

根據《NHK》報導，明天（3日）將有一波低氣壓通過日本海，預計全國都會降雨。而此次地震重災區石川縣，今天深夜開始包括能登町、加賀市等地區就會出現降雨，甚至有短時強降雨機率。氣象廳表示，由於石川縣經歷強烈主震與數十起餘震，地表土壤鬆動，即便是小雨，發生山體滑坡的風險也會增大，伴隨雨水釀成土石流，因此可能發布大雨預警地區的民眾，切勿接近山體斜坡，並注意土石坍方相關資訊。

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能登元旦強震受災狀況受到外界關注，截至今天下午3點30分（台灣時間2日下午2點30分），石川縣已確認有48人罹難，並有多人受傷。若土石流發生，恐讓災情擴大，救援工作更加困難。

另外，截至今下午3點（台灣時間2日下午2點）石川縣至今已知有約3.26萬戶停電。截至今凌晨5點（台灣時間2日凌晨4點），七尾市、羽咋市、津幡町、志賀町、寶達志水町、中能登町確認全域停水；輪島市、內灘町、河北市、能登町大範圍停水；金澤市、能美市、白山市、加賀市部分停水。由於夜晚持續低溫，多個地區停電又停水，無法使用暖器，日氣象廳提醒災區民眾務必待在房子正中央並關緊門窗，做好保暖工作。

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