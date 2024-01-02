越南人愛數字6與8 幸運車牌拍出3000多萬天價

寓意發大財的88A-666.66車牌號碼一上架就引來外界關注，最終以接近300億越南盾的驚人價碼拍出。（取自網路）

2024/01/02 16:06

〔中央社〕越南2024年第一個上班日舉辦的車牌號碼競標一舉拍出294.3億越南盾（新台幣約3728萬）天價，號碼為88A-666.66。越南人對數字也有迷信與偏好，2、3、6、8、9都很受歡迎。

越南媒體VTC News報導，今天早上，這張隸屬北部永福省（Vinh Phuc）寓意發大財的88A-666.66車牌號碼一上架就引來外界關注，最終以接近300億越南盾的驚人價碼拍出。

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報導指出，今天上午9時30分拍賣會開始至10時結束，短短前5分鐘車牌88A-666.66就被喊到70億越南盾，隨後一路往上飆超過110越南盾，到了10時以294.3億越南盾拍出。

參與競標的阮碩德（Nguyen Thac Duc）表示：「大概過了7分鐘以後，我出價到71億越南盾，後來我就收手，因為其他競標者繼續快速加碼。」

一些鍾情蒐集漂亮車牌的越南民眾認為，88A-666.66具有「發祿」的意義，才會那麼有價值。然而，這張車牌被喊到超過290億越南盾，也讓他們懷疑得標者最後是否真的會付款。

88A-666.66是越南車牌幾次拍賣中的第2高價，僅次於2023年9月15日一張隸屬胡志明市的車牌51K-888.88，當時這張車牌以超過320億越南盾高價落槌。不過得標者最後沒有去付錢。

最後51K-888.88車牌重新回到拍賣市場，並於2023年10月21日以152億6500萬越南盾成交。

今天早上這場拍賣還有一張隸屬北寧省（Bac Ninh）的車牌99A-688.88也以37億4500萬越南盾拍出。

越南民間對於2、3、6、8、9這幾個數字很具好感。以2來說，代表著「發芽」與「和諧」，所以越南民眾家中的裝飾品總是成對擺放。而數字3在佛教文化中代表佛，民眾拜拜都用3炷清香，此外3在越南也有財富的意涵，例如8386這組號碼被解讀為「發財發祿」。

至於8向來被認為是最幸運的數字，具有繁榮、成功的意涵，民眾願意為帶有數字8的電話與車牌號碼支付更多費用，也喜歡住在8樓。數字6則代表財祿與順利。數字9代表長壽、永恆與完美。

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