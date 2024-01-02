地震前兆？ 日本多地2天前「大量鳥類盤旋上空」畫面曝光

日本當地民眾分享，在地震發生2天前出現大量烏鴉盤旋天空，彷彿是地震前兆，PO文曝光後引大量網友討論。（圖擷自「@LunWaifu089089」X）

2024/01/02 11:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日當地時間下午4點10分發生芮氏規模7.6強震，日本海沿岸和朝鮮半島東側沿岸皆有海嘯發生，當地民眾分享影片，在地震發生2天前出現大量烏鴉盤旋天空，彷彿是地震前兆，PO文曝光後引起大量網友討論。

日本政府命名為「令和6年能登半島地震」為淺層地震，迄當地時間1日晚近9點，能登半島4個半小時內就發生9次規模5以上餘震，此次強震目前已知有13人死亡。

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地震後1名網友於社群平台上傳影片，內容提及在地震發生前2天，即2023年12月30日天空出現大量烏鴉和鳥群，成群盤旋上空使天空變成一片漆黑，原PO認為「這是地震的前兆」，還有其他網友說，「長野車站周圍也有大量烏鴉，這可能是地震徵兆，要注意安全！」

據了解，地震會影響地球的電離層、電磁場，然目前尚未有具體科學數據能證明，在地震發生之前，野生動物出現異常行為被視為前兆，但無法憑鳥類亂飛認定即將發生地震。

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