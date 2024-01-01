WSJ：習「無限期」打貪鞏固權力 中共可能陷入癱瘓

華爾街日報認為，習近平在黨內強力打貪，貪腐卻以更隱蔽的形式出現，這可能讓中共運作陷入癱瘓。（法新社）

2024/01/01 21:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）1日指出，中國共產黨總書記兼國家主席習近平2012年上任迄今，已對約500萬名黨員進行紀律懲處，罪行重至濫權、輕至過度的官僚作風，並把這種打貪行動當成其統治的支柱，準備無限期實施。習的做法看似復興已故中共領袖毛澤東的「繼續革命論」，卻是以扭曲的方式進行，而這可能導致中共運作陷入癱瘓。

據報導，習近平過去十多年來發起中國現代史上最大規模反貪腐行動，與毛澤東的「繼續革命論」相呼應，讓中共各階級充滿恐懼。中共中央文獻研究室認為，繼續革命論的核心是認為在無產階級取得政權並建立社會主義制度後，還要進行階級推翻階級的政治大革命，這正是文化大革命的指導思想。如今，習扭曲毛的繼續革命論，靠著永不結束的打貪行動，來建立自身權威。

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光是去年，這場無情的打貪行動就席捲金融、食品、健康醫療、半導體和體育領域，導致數十名高階官員、銀行家、醫院高層甚至足球管理層下台。不僅如此，習近平最近還概述他在未來幾年如何執行打貪，甚至將目標瞄準負責執行打貪的中共中央紀律檢查委員會。WSJ針對習近平談話、對黨指示和官方數據進行分析發現，習把貪腐歸咎於個人的道德缺陷，並加倍強調其集權和不透明的治理風格。

習近平曾說，「反腐敗是最徹底的自我革命，只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停」，這樣的斷言讓習可以無限期利用紀律清洗，透過在黨內植入恐懼，建立對其個人及其願景的效忠。

儘管這鞏固習的權威，但也為黨員灌輸持續性的憂慮，以及不願果斷行動的態度。官員數據顯示，2017年以來，每年至少50萬名中共黨員受到紀律懲處，約是2002至2012年每年受懲人數的4倍。從某些方面來看，腐敗問題確實在習近平控制之下，但還有其他跡象表明，習反而將貪腐推向更深的陰影。例如，官員開始利用不透明的企業結構，以及公、私營部門之間的「旋轉門」來謀取非法利益。

官方數據顯示，近年涉及利用公款聚餐而受罰的人數，從2018年的1.3萬人下降到前年的9300人，因舉辦奢華婚禮和宴會而受罰的人數也從7000人減至3000人，但更隱蔽的不當贈送和接受禮物而受罰的人數，從2015年的6800人增至去年的2.3萬人。儘管習努力打貪，但他並未實施更深一層的結構性改革，例如資產揭露，而廉能政府專家表示，這項改革才是打擊腐敗必要的動作。

相較於毛澤東號召中國人民清除階級敵人，並從外部攻擊他認為腐朽的政黨，習近平卻是從內部動搖黨內，利用恐懼來催生優良行為。雖然這幫助習累積毛時代以來前所未有的權力，但黨內人士認為，在中國需要更果斷的領導力來解決長期問題之際，習的「恐懼統治」只會讓政策討論趨於僵化，並加劇下級官員的優柔寡斷。

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