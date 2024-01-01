要玩要快！ 威尼斯6月起禁25人以上旅行團進城

為減輕過度旅遊對當地造成的負擔，威尼斯市政府宣布自6月起將禁止人數超過25人的旅行團進入該市，並禁止在市內使用大聲公。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2024/01/01 14:31

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利威尼斯市政府於去年12月30日發表聲明稱，自今年6月起將針對旅遊團入城實施新的人數限制措施，以減輕觀光業對該城市帶來的負擔。

綜合外媒報導，該聲明中提到，作為義大利的觀光大城，威尼斯將自6月起限制所有旅行團人數不得超過25人，並禁止所有旅行團領隊導遊使用大聲公，其原因是因為大聲公「可能造成混亂和騷亂」。威尼斯市政官員佩斯（Elisabetta Pesce）補充表示，這項新政策主要是針對威尼斯市中心老城區及穆拉諾島（Murano）、布拉諾島（Burano）和托爾切洛島（Torcello）幾處遊客數過多的熱門觀光地而制訂，並希望透過此項政策能改善因過度觀光導致的負面影響。

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據悉，威尼斯市政府曾在去年9月宣布要於今年4月至7月中旬，共29個旅遊高峰日實行收取「入城費」的計畫，該計畫預計向在29個高峰日中，於上午8時30分至下午4點這個時段造訪威尼斯的旅客收取5歐元的費用，以此調節觀光人潮、鼓勵長時間的深度旅遊並提升當地居民的生活品質。

根據義大利國家統計局的統計，威尼斯這座城市的面積僅7.6平方公里，但卻在2019年接待了近1300萬名遊客，且當局估計未來幾年的遊客數將會超過疫情前，對當地環境造成負擔，而威尼斯也在去年年初因氣候變遷和過度旅遊，差點被聯合國教科文組織列入「瀕危世界遺產」。

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