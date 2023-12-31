迎接2024！紐西蘭南半球最高花火絢爛登場 雪梨煙火搶先看（不斷更新）
2023/12/31 20:00
首次上稿 19:07
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更新時間 20:00
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕告別2023！全球各地將陸續迎接嶄新的2024年，紐西蘭是最早跨年的主要國家之一，台灣時間晚間7時，在北島大城奧克蘭天空塔施放長達5分30秒的煙火秀，以璀璨花火迎接新年。
綜合外媒報導，奧克蘭天空塔跨年煙火是南半球最高的煙火秀，從距離地面200至240公尺的天空塔55、61和 64層樓的3個專門建造的發射場發射500公斤的煙火，並伴隨著雷射和動畫表演。附近奧克蘭海灣大橋也同步上演燈光秀。
國際知名的澳洲雪梨跨年煙火秀將在台灣時間晚間9時登場，雪梨港已湧入超過百萬名遊客，並在稍早台灣時間晚間6時先施放長達8分鐘的第一輪家庭煙火秀。
澳洲當地時間午夜12點邁入2024年，將在世界級景點雪梨歌劇院、港灣大橋和雪梨港，上演壯麗的煙火瀑布迎接新年，12分鐘煙火秀預計橫跨港口6公里。
全球最早迎接2024年的國家是太平洋島國吉里巴斯（Kiribati），在台灣時間晚間6時跨年，1小時後是紐西蘭、薩摩亞及東加王國，澳洲雪梨則會在2小時後上演跨年演火。