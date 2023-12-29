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打擊、壓制、電子戰！ 土國匿蹤無人戰機「ANKA-3」首飛

圖為「ANKA-3」匿蹤無人戰機。（圖擷自社群平台「X」）

圖為「ANKA-3」匿蹤無人戰機。（圖擷自社群平台「X」）

2023/12/29 22:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自首次公布後不到一年的時間，土耳其國產的無人作戰飛機（UCAV）「ANKA-3」匿蹤無人戰機於昨（28）日進行了首飛。這次的飛行頗具意義，它使土耳其躋身於有能力飛行無人作戰飛機的國家的行列。

據軍聞網站「戰區」（The War Zone）報導，這架由土耳其航空航太工業（TAI）所開發的渦輪扇驅動（turbofan-powered）無人戰機，於28日土耳其當地時間上午8點38分（台灣時間下午1點38分）起飛，並由一架渦輪螺旋槳教練機TAI Hürkuş做為隨伴機一同飛行。整趟飛行持續了1個小時又10分鐘，當戰機達到8000英尺（約2.4公里）的高度時，其飛行速度為150節（每小時277.8公里）。

這次的飛行對土耳其來說意義重大，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）也於當日在社群平台「X」上發文：「我們由TAI開發的ANKA-3匿蹤無人戰機今天成功完成了首飛。希望我們的飛行器能夠以其先進的技術、設計和功能為我國的國防做出卓越的貢獻。」

資料顯示，ANKA-3的兩個武器儲存站共能攜帶1400磅（約635公斤）的武器，其兩個內翼儲存站也同樣能攜帶1400磅，而外翼儲存站則能各攜帶220磅（約99.7公斤）的武器。此外，ANKA-3還具有內部的武器庫，這樣的設計對於它低可偵測性（low-observable）的特點是必要的。

目前已公布的資料表明，ANKA-3所攜帶的武器包括500磅（約227公斤）的美製Mk-82傳統空投炸彈、小直徑炸彈（Small Diameter Bomb，SDB）、以及射程至少170英里（約273.5公里）的防區外土國國產飛彈SOM-J。

ANKA-3的大小與輕型戰鬥機相當，旨在使其能夠執行包括打擊、監視、對敵防空壓制、摧毀敵方防空系統以及電子戰。隨著開發的繼續，ANKA-3可能會引入更多的匿蹤功能，尤其是目前的尾噴口（傳統的圓形口）在初始測試完成後可能會被低可偵測性的尾噴口所取代。

圖為「ANKA-3」匿蹤無人戰機。（圖擷自社群平台「X」）

圖為「ANKA-3」匿蹤無人戰機。（圖擷自社群平台「X」）

圖為「ANKA-3」匿蹤無人戰機。（圖擷自社群平台「X」）

圖為「ANKA-3」匿蹤無人戰機。（圖擷自社群平台「X」）

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