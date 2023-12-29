打擊、壓制、電子戰！ 土國匿蹤無人戰機「ANKA-3」首飛

圖為「ANKA-3」匿蹤無人戰機。（圖擷自社群平台「X」）

2023/12/29 22:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自首次公布後不到一年的時間，土耳其國產的無人作戰飛機（UCAV）「ANKA-3」匿蹤無人戰機於昨（28）日進行了首飛。這次的飛行頗具意義，它使土耳其躋身於有能力飛行無人作戰飛機的國家的行列。

據軍聞網站「戰區」（The War Zone）報導，這架由土耳其航空航太工業（TAI）所開發的渦輪扇驅動（turbofan-powered）無人戰機，於28日土耳其當地時間上午8點38分（台灣時間下午1點38分）起飛，並由一架渦輪螺旋槳教練機TAI Hürkuş做為隨伴機一同飛行。整趟飛行持續了1個小時又10分鐘，當戰機達到8000英尺（約2.4公里）的高度時，其飛行速度為150節（每小時277.8公里）。

請繼續往下閱讀...

這次的飛行對土耳其來說意義重大，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）也於當日在社群平台「X」上發文：「我們由TAI開發的ANKA-3匿蹤無人戰機今天成功完成了首飛。希望我們的飛行器能夠以其先進的技術、設計和功能為我國的國防做出卓越的貢獻。」

資料顯示，ANKA-3的兩個武器儲存站共能攜帶1400磅（約635公斤）的武器，其兩個內翼儲存站也同樣能攜帶1400磅，而外翼儲存站則能各攜帶220磅（約99.7公斤）的武器。此外，ANKA-3還具有內部的武器庫，這樣的設計對於它低可偵測性（low-observable）的特點是必要的。

目前已公布的資料表明，ANKA-3所攜帶的武器包括500磅（約227公斤）的美製Mk-82傳統空投炸彈、小直徑炸彈（Small Diameter Bomb，SDB）、以及射程至少170英里（約273.5公里）的防區外土國國產飛彈SOM-J。

ANKA-3的大小與輕型戰鬥機相當，旨在使其能夠執行包括打擊、監視、對敵防空壓制、摧毀敵方防空系統以及電子戰。隨著開發的繼續，ANKA-3可能會引入更多的匿蹤功能，尤其是目前的尾噴口（傳統的圓形口）在初始測試完成後可能會被低可偵測性的尾噴口所取代。

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. ???????? pic.twitter.com/ElZaSoNRVo — Recep Tayyip Erdoğan （@RTErdogan） December 28, 2023

圖為「ANKA-3」匿蹤無人戰機。（圖擷自社群平台「X」）

圖為「ANKA-3」匿蹤無人戰機。（圖擷自社群平台「X」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法