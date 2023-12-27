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SpaceX首枚重複飛行19次火箭 回收後遇到風浪翻覆遺憾退役

本月23日SpaceX獵鷹9號火箭將23顆星鏈衛星送上軌道，這次升空所使用的第一節推進器B1058型號，是第19次任務，創世界紀錄。（美聯社）

本月23日SpaceX獵鷹9號火箭將23顆星鏈衛星送上軌道，這次升空所使用的第一節推進器B1058型號，是第19次任務，創世界紀錄。（美聯社）

2023/12/27 11:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月23日SpaceX獵鷹9號火箭將23顆星鏈衛星，這次升空所使用的第一節推進器B1058型號，是其第19次任務，遠超越SpaceX火箭預定重複使用次數，SpaceX原定進一步挑戰極限讓助推器飛行多達20次，不料這枚火箭在返回港口的途中，遭遇狂風巨浪，不幸翻倒，確認無法再次使用。

綜合外媒報導，B1058型號火箭是唯一一個機身紋有紅色NASA標誌的SpaceX推進器，2020年5月20日首次亮相，搭載第一批乘坐獵鷹9號載人龍飛船奮進號（C206）的機組人員，SpaceX原定只預想每架獵鷹9號第一節推進器能重複使用10次，但看著這些火箭飛行10次後狀態仍然非常好，決定它們繼續飛行，本月23日完成第19次升空，成為全世界使用數次最多的第一節推進器。

SpaceX原定進一步挑戰極限讓推進器飛行多達20次，不料這枚火箭在返回港口的途中，遭遇狂風巨浪，不幸翻倒。

SpaceX表示它3年半來，將2名太空人、超過860顆衛星送入軌道，總重超過260噸 ，強調「不會讓它白白浪費」，正在計劃搶救發動機並對剩餘硬件進行壽命檢查，這個推進器仍然有相當大的價值。

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