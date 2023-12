SpaceX首枚重複飛行19次火箭 回收後遇到風浪翻覆遺憾退役

2023/12/27 11:35

〔即時新聞/綜合報導〕本月23日SpaceX獵鷹9號火箭將23顆星鏈衛星,這次升空所使用的第一節推進器B1058型號,是其第19次任務,遠超越SpaceX火箭預定重複使用次數,SpaceX原定進一步挑戰極限讓助推器飛行多達20次,不料這枚火箭在返回港口的途中,遭遇狂風巨浪,不幸翻倒,確認無法再次使用。

綜合外媒報導,B1058型號火箭是唯一一個機身紋有紅色NASA標誌的SpaceX推進器,2020年5月20日首次亮相,搭載第一批乘坐獵鷹9號載人龍飛船奮進號(C206)的機組人員,SpaceX原定只預想每架獵鷹9號第一節推進器能重複使用10次,但看著這些火箭飛行10次後狀態仍然非常好,決定它們繼續飛行,本月23日完成第19次升空,成為全世界使用數次最多的第一節推進器。

SpaceX原定進一步挑戰極限讓推進器飛行多達20次,不料這枚火箭在返回港口的途中,遭遇狂風巨浪,不幸翻倒。

SpaceX表示它3年半來,將2名太空人、超過860顆衛星送入軌道,總重超過260噸 ,強調「不會讓它白白浪費」,正在計劃搶救發動機並對剩餘硬件進行壽命檢查,這個推進器仍然有相當大的價值。

