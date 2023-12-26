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放大絕！拉脫維亞酒駕扣車直送烏克蘭 累計已逾270輛

拉脫維亞志工組織「推特車隊」（Twitter Convoy）負責人波茲尼亞克，與準備運往烏克蘭的汽車合影。（取自IG）

拉脫維亞志工組織「推特車隊」（Twitter Convoy）負責人波茲尼亞克，與準備運往烏克蘭的汽車合影。（取自IG）

2023/12/26 12:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕《歐洲真理報》（European Pravda）25日報導，拉脫維亞決定因酒駕沒收的車輛送往烏克蘭，截至12月中旬，累計已271輛，總價值近100萬歐元（約新台幣3429萬元）。

報導中說，拉脫維亞最大網路媒體「Delfi.lv」參考國家稅務局的數據得出上述結論。目前，拉脫維亞政府正準備相關文件，準備向烏克蘭轉讓另外一批34輛因酒駕查扣的汽車，價值估計為16萬1880歐元（約新台幣588萬元）。

今年2月16日，拉脫維亞國會一致通過《烏克蘭平民支援法》修正案，允許將國家沒收的車輛免費移交給烏克蘭政府，作為對烏克蘭民眾的支持，這使得將該國從酒後駕駛司機沒收的車輛轉移到烏克蘭，成為可能。

2022年11月，拉脫維亞頒布了一項法律，規定如果司機被發現酒精濃度超過1.5 ppm，或血液中含有微量毒品，或拒絕接受酒精檢測，車子就會被沒收。

拉脫維亞志工組織「推特車隊」（Twitter Convoy）負責將汽車運送到烏克蘭，根據該組織創立人波茲尼亞克（Reinis Pozniak）介紹，從2022年2月到今年11月，總共有超過1800多輛不同的汽車從拉脫維亞運往烏克蘭。他澄清說，這些車輛中有一半是拉脫維亞公民自願捐贈的，因酒駕被沒收的車子只佔一部分。

拉脫維亞前總理、現任外長卡林斯（Krisjanis Karins）告訴《歐洲真理報》；「拉脫維亞社會100%支持烏克蘭，酒後駕車的人也不例外。」

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