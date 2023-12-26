為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

以軍疏散平民出包？聯合國官員：安全區域人滿為患

聯合國人道事務協調廳負責人康奈爾25日表示，加薩走廊的安全區域早已人滿為患。（圖片擷自Youtube）

聯合國人道事務協調廳負責人康奈爾25日表示，加薩走廊的安全區域早已人滿為患。（圖片擷自Youtube）

2023/12/26 11:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人道事務協調廳（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）負責人康奈爾（Gemma Connell）25日表示，加薩走廊（Gaza Strip）的許多巴勒斯坦人遵從了以色列的疏散命令，前往指定區域尋求庇護，卻發現所剩無幾的安全區域早已人滿為患。

據路透報導，康奈爾已在加薩部署了數週，她形容該地如同「人類棋盤」，成千上萬流離失所的民眾不斷被迫逃亡，且根本無法保證目的地是否安全。

美國是以色列對抗哈瑪斯（Hamas）戰爭最堅實的盟友，數週來一直向以國施壓，要求確保安全區域、開闢人道走廊，避免讓平民受到傷害。

康奈爾25日訪問了加薩中部城鎮迪爾巴拉（Deir al-Balah）附近地區，她說：「人們將床墊和家當裝上貨車、卡車和轎車，前往南部試圖尋覓安全的棲身之處。」

康奈爾指出：「我和許多人交談。拉法（Rafah）的空間所剩無幾，由於各地都有疏散命令，人們不知道自己該去哪裡，感覺就像是在人類棋盤上移動。」

康奈爾坦言，人們不斷從一個地區逃到另一個地區，「但他們在那裡並不安全。」以色列軍方發言人對此表示，軍方欲把平民撤離到遠離戰事的地區，但受到哈瑪斯有計畫的阻止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
以色列持續對加薩轟炸 稱一週內逮捕200名武裝分子
2023/12/24 06:42

以色列持續對加薩轟炸 稱一週內逮捕200名武裝分子
加薩逾50萬人挨餓 更甚阿富汗飢荒
2023/12/23 05:30

加薩逾50萬人挨餓 更甚阿富汗飢荒

第18屆・2023愛心獎頒獎典禮圓滿舉行
以軍重大戰損！加薩遇伏擊單日10陣亡 含2校級指揮官
2023/12/14 10:13

以軍重大戰損！加薩遇伏擊單日10陣亡 含2校級指揮官
自由說新聞》加薩人道停火？以色列大使「一招」反嗆聯合國
2023/12/13 15:51

自由說新聞》加薩人道停火？以色列大使「一招」反嗆聯合國

支持淨零里程碑 華南金控購碳權
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播