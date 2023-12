以軍疏散平民出包？聯合國官員：安全區域人滿為患

聯合國人道事務協調廳負責人康奈爾25日表示,加薩走廊的安全區域早已人滿為患。(圖片擷自Youtube)

2023/12/26 11:28

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕聯合國人道事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)負責人康奈爾(Gemma Connell)25日表示,加薩走廊(Gaza Strip)的許多巴勒斯坦人遵從了以色列的疏散命令,前往指定區域尋求庇護,卻發現所剩無幾的安全區域早已人滿為患。

據路透報導,康奈爾已在加薩部署了數週,她形容該地如同「人類棋盤」,成千上萬流離失所的民眾不斷被迫逃亡,且根本無法保證目的地是否安全。

美國是以色列對抗哈瑪斯(Hamas)戰爭最堅實的盟友,數週來一直向以國施壓,要求確保安全區域、開闢人道走廊,避免讓平民受到傷害。

康奈爾25日訪問了加薩中部城鎮迪爾巴拉(Deir al-Balah)附近地區,她說:「人們將床墊和家當裝上貨車、卡車和轎車,前往南部試圖尋覓安全的棲身之處。」

康奈爾指出:「我和許多人交談。拉法(Rafah)的空間所剩無幾,由於各地都有疏散命令,人們不知道自己該去哪裡,感覺就像是在人類棋盤上移動。」

康奈爾坦言,人們不斷從一個地區逃到另一個地區,「但他們在那裡並不安全。」以色列軍方發言人對此表示,軍方欲把平民撤離到遠離戰事的地區,但受到哈瑪斯有計畫的阻止。

