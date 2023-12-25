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回顧一生！全球百歲人瑞最後悔的「3大遺憾」曝光

全球長壽認證組織「LongeviQuest」針對全球超過110歲年長者的調查發現，這「三大事」竟成為許多長者的共同遺憾。示意圖。（法新社）

全球長壽認證組織「LongeviQuest」針對全球超過110歲年長者的調查發現，這「三大事」竟成為許多長者的共同遺憾。示意圖。（法新社）

2023/12/25 23:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人進入老年階段後會開始回顧自己的一生，對於過去的選擇也常會產生種種後悔。然而，全球長壽認證組織「LongeviQuest」針對全球超過110歲年長者的調查發現，這「三大事」竟成為許多長者的共同遺憾。

根據《商業內幕》報導，長壽研究人員邁耶斯（Ben Meyers）和維拉托羅（Fabrizio Villatoro）的日常工作是與全球的「超級人瑞」對話，透過詢問他們保持長壽的秘訣以及若能重來會有何改變等問題，整理出「三大最為普遍的生命遺憾」，希望年輕人能及早省悟，避免日後的悔恨。

首先，最多人感到遺憾的是「陪伴家人的時間太少」，也是百歲人瑞中最「典型」的遺憾。這些長者在20世紀經歷了戰爭、經濟蕭條和去殖民化等重大事件，使得他們的生活變得極為艱辛。有些人由於各種原因無法生育更多的子女，這成為一生中難以彌補的缺憾。

其次，「工作過於努力」為另一個令人深省的遺憾。114歲的委內瑞拉人瑞莫拉（Juan Vicente Pérez Mora）坦言，他從13、14歲開始就投入農場的體力勞動，度過了整個職業生涯。他後悔未嘗試減少工作時長，或嘗試不同的職業，以便有更多時間陪伴家人。不過，這種後悔也不僅存在於長壽者中，接受臨終關懷和安寧治療的患者也有很多因將過多精力集中在工作上而感到懊悔。

最後，「沒有去更多地方旅遊」成為百歲人瑞的第三大遺憾。阿根廷人瑞羅培茲（Evangelista Luisa López）在82歲才離開生長的聖塔菲省，搬到距離七小時車程的馬德普拉塔，而她感到最後悔的是沒有更多旅行的機會。一名78歲的受訪者表示，「如果你在考慮是翻修廚房還是去旅行，那麼我會強烈建議『去旅行吧！』」

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