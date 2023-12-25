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不只送禮物！ 耶誕老人還前往各國「路跑、冰泳、潛水、滑水」

西班牙馬德里在24日一早，進行第11屆「Carrera de Papá Noel」耶誕老人路跑慈善活動。（美聯社）

西班牙馬德里在24日一早，進行第11屆「Carrera de Papá Noel」耶誕老人路跑慈善活動。（美聯社）

2023/12/25 14:22

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕身穿紅大衣、頭戴耶誕帽，帶給無數孩子夢想的耶誕老人，不只要在一年一度的耶誕節中，前往世界各地發送禮物，還要參加各種各樣的活動，散播歡樂與幸褔。在歐洲國家，西班牙會舉辦耶誕老人路跑，瑞士則會舉行耶誕老人冰泳；而美洲國家，巴西會請耶誕老人潛水娛樂民眾，美國則是讓耶誕老人進行酷炫的花式滑水表演。

綜合外媒報導，每年一到耶誕節這天，除了傳統的宗教活動，世界各地還有舉辦不同的耶誕節趣味活動。西班牙馬德里在24日一早，進行第11屆「Carrera de Papá Noel」耶誕老人路跑慈善活動，現場聚集超過7500位、打扮成紅色耶誕老人的民眾；瑞士萊芒湖（Lake Leman），則是有不少民眾戴上耶誕帽，泡在攝氏8度的冷水湖水中，享受冬泳之樂。

而位在在南半球的巴西，耶誕節這天正值盛夏，因此里約熱內盧水族館「AquaRio」一年一度的耶誕傳統，是安排員工穿上耶誕老人風格的潛水服，再下潛到鯊魚池裡表演餵魚秀；位在北半球的美國，則是有「Waterskiing Santa 」團隊成員在維吉尼亞州的亞歷山卓市（Alexandria），扮成耶誕老人和馴鹿的模樣，並在冰冷的河水中來回進行花式滑水表演。

瑞士萊芒湖（Lake Leman）是有不少民眾戴上耶誕帽，泡在攝氏8度的冷水湖水中，享受冬泳之樂。（法新社）

瑞士萊芒湖（Lake Leman）是有不少民眾戴上耶誕帽，泡在攝氏8度的冷水湖水中，享受冬泳之樂。（法新社）

巴西里約熱內盧水族館「AquaRio」，安排員工穿上耶誕老人風格的潛水服，再下潛到鯊魚池裡表演餵魚秀。（美聯社）

巴西里約熱內盧水族館「AquaRio」，安排員工穿上耶誕老人風格的潛水服，再下潛到鯊魚池裡表演餵魚秀。（美聯社）

「Waterskiing Santa 」團隊成員在每年會在耶誕節這天，扮成耶誕老人和馴鹿，再到維吉尼亞州的亞歷山卓市的冰冷河水中來回進行花式滑水表演。（法新社）

「Waterskiing Santa 」團隊成員在每年會在耶誕節這天，扮成耶誕老人和馴鹿，再到維吉尼亞州的亞歷山卓市的冰冷河水中來回進行花式滑水表演。（法新社）

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