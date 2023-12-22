胡錫進：中國網遊新規致「整個產業驚慌」 政府應權衡利弊

中國騰訊推出的手遊。（路透檔案照）

2023/12/22 18:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府22日發布線上遊戲管理新規草案，造成中國兩大電玩營運商騰訊、網易在內的電玩營運商股價大跌。對此，前《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文，指股市剛回暖又被澆冷水，提出這項草案的部門應該權衡這項新規的利弊。

中國國家新聞出版署網站發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，旨在遏止玩家在線上遊戲投入太多金錢，對每日登錄、儲值等誘因祭出限制。這項草案公佈後，在香港上市的騰訊、網易股價出現恐慌式拋售，盤中跌幅分別一度達16%和28%。

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胡錫進在微博發文指出，相信這項草案是基於善意和想解決一些實際問題，但是這項草案的提出「導致了整個一個行業的驚慌，股市才剛有的一點回暖又被澆了冷水，其造成的利弊關係，以及是否應該採取措施緩釋衝擊，值得出文件部門進一步評估」，他呼籲相關部門能多做說明、安撫所涉及的產業，「讓大家相信光明的行業前景，也為當前非常重要的股市方向注入更多信心」。

《香港01》報導，胡錫進這篇發文迅速登上微博「熱搜榜」，有網友在底下留言評論「那不是冷水，是冰雪大世界」，也有人說「老胡炒股以後，終於和人民群眾拉近了距離」。

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