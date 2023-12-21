比利時前極右議員遭收買 總理稱中國「敵意國家」

2023/12/21 02:51

〔中央社〕前比利時參議員被中國國安部官員收買案，震撼該國政壇。比利時總理德克魯（Alexander De Croo）今天形容中國是「時而非常具有敵意」的國家。

路透社報導，德克魯告訴比利時兩大報媒「晚訊報」（Le Soir）及「標準報」（De Standaard）：「我們不應低估外國勢力有多不喜歡我們的民主、我們的團結。」

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德克魯表示：「有別於俄羅斯，中國沒有攻擊我們的大陸（歐洲），但它仍然是一個時而非常具有敵意的國家。它不應該被視為無關緊要。」

他指出：「比利時的民主正被出賣。中國人試圖收買影響力，以破壞我們民主的穩定。這場『中國門事件』（Chinagate），也許我應該說是中國的利益，一切都呈現在我們眼前。」

英國「金融時報」（Financial Times）、法國「世界報」（Le Monde）和德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）上週發布聯合調查揭露，比利時極右派弗拉芒利益黨（Vlaams Belang）前參議員克雷爾曼（Frank Creyelman）至少在過去3年間被中國國安部所吸收。

在醜聞曝光後，弗拉芒利益黨宣布開除克雷爾曼，而他對俄羅斯、敘利亞等極權政府友善的「黑歷史」也被揭露。據悉他對俄國政權十分友善，曾多次受邀到莫斯科。

金融時報報導，中國國家安全部官員丹尼爾‧吳（Daniel Woo，音譯）曾要求克雷爾曼，影響歐洲對於中國打壓香港民主及迫害新疆維吾爾人等議題的討論。據報導，丹尼爾‧吳還要求克雷爾曼協助擾亂一場有關台灣的會議。

前美國中央情報局（CIA）中國分析師、現任喬治城大學（Georgetown University）學者韋德寧（Dennis Wilder）指出：「這反映中國國安部一直認為美國是香港抗議運動的幕後黑手，他們不斷想找機會擾亂在第三國舉行的挺台灣會議和活動，還有致力於抹黑那些報導新疆地區侵害人權行徑的人士。」1121221

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