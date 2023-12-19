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美國福斯新聞民調：51％選民支持TikTok禁令

美國《福斯新聞》民調顯示，51％的選民支持禁止TikTok。（路透）

美國《福斯新聞》民調顯示，51％的選民支持禁止TikTok。（路透）

2023/12/19 12:45

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國《福斯新聞》針對2024大選1007名登記選民的調查，發現51％的受訪者支持禁止TikTok（抖音國際版），反對者為41％；另外，55％的選民對TikTok和中國之間的關係感到擔憂，不太擔憂或不擔心者則為42％。

《福斯新聞》報導，在不同分類的選民當中，對TikTok禁令的支持度各有不同，非常保守派當中有高達71％認為應該封殺TikTok、其他包括白人福音派63％、共和黨人士62％、65歲以上老人60％、白人男性55％。

相對而言，民主黨女性支持TikTok禁令的僅有40％，非常自由派35％、30歲以下選民33％。共和黨民調專家蕭爾（Daron Shaw）表示，TikTok禁令支持與否的主要分界線是年齡，美國年輕人喜歡TikTok，但老年人從中看到了威脅。

民調顯示55％的受訪者對TikTok和中國之間的關係感到擔憂，其中非常保守派有76％憂心不已、白人福音派68％、共和黨人士65％、65歲以上選民65％。相較之下，非常自由派則為38％，和30歲以下選民的44％一樣，都屬於較不擔心。

這項民調於2023年12月10日至13日進行，在民意研究公司Beacon Research（民主黨）、Shaw & Company Research（共和黨）的協助下進行，從全美選民檔案隨機挑選1007人，透過市話和手機展開訪問，抽樣誤差幅度為正負3個百分點。

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