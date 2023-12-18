日本餐廳「抗中」意外成排隊名店 鬧事小粉紅面臨悲慘下場

台灣網友傳授店家在門口張貼中國敏感詞句和圖文，許多影片中拍到中國禁詞圖文的網紅影片都被下架處理。（圖擷取自社群平台X）

2023/12/18 14:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東京都的中華料理餐館「西太后」因為在門口張貼「中國和韓國人禁止入內」，近日被旅日的中國小粉紅惡意騷擾，先前曾有台灣網友傳授店家在門口張貼中國有關的敏感詞句和圖文，阻止小粉紅到店裡鬧事拍影片。而許多影片中拍到中國禁詞圖文的網紅影片都被下架處理，經過事件發酵後，「西太后」吸引許多消費者來店「聲援」，「西太后」也成為排隊名店。

店家與小粉紅數度交手的緣由起因於中國網紅「油頭四六分」9日到店面內與老闆爭執，指控店主涉嫌歧視並報警處理，不過老闆拒絕移除告示。在「油頭四六分」將影片上傳抖音後，其它旅日中國網紅紛紛仿效，包括「東京濤哥」進店騷擾、「東瀛小野亮」攜帶大量日幣砸門等。中國網友甚至跑到Google地圖狂洗1星評價，所幸經過日本網友號召，已將惡意負評刪除。

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由於中國愛國網紅不斷滋擾「西太后」，戰場也從店家擴散至網路，中國網紅的失控行為也讓日本網友的反中情緒升高，包括前日本足立區議員松丸誠、前日本陸上自衛官後藤たけし等人也到場聲援老闆，表示會盡全力保護店家不受滋擾。當地警方也在附近增派警力，防止有人惡意尋釁。

對此，有台灣網友熱情分享如何「對付」小粉紅，表示在店家貼出「64天安門」、「支持台獨」、「支持港獨藏獨疆獨」等敏感字條，就可以讓這些拍影片賺流量的小粉紅一哄而散。台灣網友的「撇步」被日本網友翻譯分享後，也被「西太后」老闆採納，15日在店門口貼上寫有「香港獨立」的習維尼海報以及「8964」海報。老闆並附上一張中文告示，表示是因妻子身體不好，為防止感染發生，暫不允許剛到日本的中國人進入店中，但歡迎居住在日本的中國居民進入。

除了店門口，「西太后」老闆面對中國網友惡意刷負評，則是直接將Google菜單圖片更換為「六四屠殺」、「坦克人」等圖片來反制。事後日本網友也開始將中國禁語後製到小粉紅的影片中大舉散播，導致中國網紅開始被檢舉下架。

中國網紅「東瀛小野亮」在社群拍片宣布「這事就到此為止，不要去談了」，表示這事件已經結束。不過「東瀛小野亮」的影片底下卻有大量中國網友嘲諷他「孬種」、「怕山口組找你麻煩？」協助老闆的台灣網友則透露，中國網紅「油頭四六分」的最新影片因為拍到門口老闆貼的禁語海報，在中國抖音、微博影片被檢舉成功下架，未來再犯就會鎖帳號，消息正在日本的「X」瘋傳；「東京濤哥」在餐廳鬧場的影片則已經在抖音下架。

除了政治人物到店聲援外，許多日本網友紛紛紛前往「西太后」用餐聲援，讓「西太后」搖身一變成為排隊名店，許多日本網友都在「X」貼出前往「西太后」現場排隊的聲援文。

瘋狂中國人去洗中華西太后老闆一星



老闆就把所有菜單照片換成六四天安門坦克人



Keep fighting pic.twitter.com/H0t03yETXw — James Hsieh （@JamesHsiehtw） December 16, 2023

前日本足立區議員松丸誠到店支持。（圖擷取自松丸誠X帳號）

「西太后」吸引許多消費者來店「聲援」，意外成為排隊名店。（圖擷取自社群平台X）

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