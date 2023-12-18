日本餐廳「抗中」意外成排隊名店 鬧事小粉紅面臨悲慘下場
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東京都的中華料理餐館「西太后」因為在門口張貼「中國和韓國人禁止入內」，近日被旅日的中國小粉紅惡意騷擾，先前曾有台灣網友傳授店家在門口張貼中國有關的敏感詞句和圖文，阻止小粉紅到店裡鬧事拍影片。而許多影片中拍到中國禁詞圖文的網紅影片都被下架處理，經過事件發酵後，「西太后」吸引許多消費者來店「聲援」，「西太后」也成為排隊名店。
店家與小粉紅數度交手的緣由起因於中國網紅「油頭四六分」9日到店面內與老闆爭執，指控店主涉嫌歧視並報警處理，不過老闆拒絕移除告示。在「油頭四六分」將影片上傳抖音後，其它旅日中國網紅紛紛仿效，包括「東京濤哥」進店騷擾、「東瀛小野亮」攜帶大量日幣砸門等。中國網友甚至跑到Google地圖狂洗1星評價，所幸經過日本網友號召，已將惡意負評刪除。
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由於中國愛國網紅不斷滋擾「西太后」，戰場也從店家擴散至網路，中國網紅的失控行為也讓日本網友的反中情緒升高，包括前日本足立區議員松丸誠、前日本陸上自衛官後藤たけし等人也到場聲援老闆，表示會盡全力保護店家不受滋擾。當地警方也在附近增派警力，防止有人惡意尋釁。
對此，有台灣網友熱情分享如何「對付」小粉紅，表示在店家貼出「64天安門」、「支持台獨」、「支持港獨藏獨疆獨」等敏感字條，就可以讓這些拍影片賺流量的小粉紅一哄而散。台灣網友的「撇步」被日本網友翻譯分享後，也被「西太后」老闆採納，15日在店門口貼上寫有「香港獨立」的習維尼海報以及「8964」海報。老闆並附上一張中文告示，表示是因妻子身體不好，為防止感染發生，暫不允許剛到日本的中國人進入店中，但歡迎居住在日本的中國居民進入。
除了店門口，「西太后」老闆面對中國網友惡意刷負評，則是直接將Google菜單圖片更換為「六四屠殺」、「坦克人」等圖片來反制。事後日本網友也開始將中國禁語後製到小粉紅的影片中大舉散播，導致中國網紅開始被檢舉下架。
中國網紅「東瀛小野亮」在社群拍片宣布「這事就到此為止，不要去談了」，表示這事件已經結束。不過「東瀛小野亮」的影片底下卻有大量中國網友嘲諷他「孬種」、「怕山口組找你麻煩？」協助老闆的台灣網友則透露，中國網紅「油頭四六分」的最新影片因為拍到門口老闆貼的禁語海報，在中國抖音、微博影片被檢舉成功下架，未來再犯就會鎖帳號，消息正在日本的「X」瘋傳；「東京濤哥」在餐廳鬧場的影片則已經在抖音下架。
除了政治人物到店聲援外，許多日本網友紛紛紛前往「西太后」用餐聲援，讓「西太后」搖身一變成為排隊名店，許多日本網友都在「X」貼出前往「西太后」現場排隊的聲援文。
被中國小粉紅瘋狂出征的中華料理西太后，已成排隊名店— James Hsieh （@JamesHsiehtw） December 16, 2023
????????????????????
（圖源：臉友Neo Wang） pic.twitter.com/LIgZyJQD7j
事情愈燒愈大— James Hsieh （@JamesHsiehtw） December 17, 2023
與「油頭六四分」一起鬧事的中國小粉紅網紅「東瀛小野亮」，被議員起底是來日本學習語言的留學生，疑似從事非法賣春交易
難怪這個東瀛小野亮馬上拍片宣布我不鬧事了
所以日本人真的是忍無可忍，一個來留學的中國人，你看他拍了多少羞辱日本人的影片，還對日本商家進行騷擾… pic.twitter.com/NohMAKt0mN
【中国人 中華料理店 嫌がらせ襲撃事件】— 松丸まこと 元足立区議会議員 （@seiryukai） December 16, 2023
皆さん、本当に有り難うございす。
西太后マスター応援団????の方々が西太后さんに並んでいます。 中国人は襲撃できなかったとのこと。 日本人の身体を張っての守備警護体系のお気持ちが心に染み入ります。m（__）m 有り難うございます！ https://t.co/R1MKlYqXyT pic.twitter.com/NkO3PprIKh
在日本鄉民反過來以神奇咒語反制，還有傳出日本黑道準備介入人肉出這些到處鬧事的中國小粉紅— James Hsieh （@JamesHsiehtw） December 16, 2023
另一個跟油頭四六哥一樣紅的中國小粉紅
緊急拍影片宣布：已經給那個西太后老闆教訓，日本其實人很好的，我們不鬧事了
笑死
當然中國鄉民也不是蠢蛋，底下留言洗成一片：你怕山口組？你孬種（截圖在留言）… pic.twitter.com/9ZPnO2ZRDJ
瘋狂中國人去洗中華西太后老闆一星— James Hsieh （@JamesHsiehtw） December 16, 2023
老闆就把所有菜單照片換成六四天安門坦克人
Keep fighting pic.twitter.com/H0t03yETXw
西太后のボスがこの決定をしたのも個人的な理由ですね！???? pic.twitter.com/6hJ4HScomw— 霧島 由紀 （@nai_wu9508） December 18, 2023
本日も営業妨害をする不良中国人から店主を守る為に、西太后へ行きました。— 後藤たけし（令和タケちゃんchannel） （@wyverns15611302） December 16, 2023
多くの方が中華西太后に訪れ、大行列でした。
3日前に、営業妨害に来た身長180cmの中国プルンプルンが来てましたが、お客さんの多さに圧倒されて、帰って行きました。… pic.twitter.com/PFlwfarfOE