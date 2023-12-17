英媒：明年40場選舉影響全球政治 台灣大選「壓力最大」

觀察家報指出，台灣選民明年1月將在強烈「外部壓力」下投票選出總統和立法委員。（路透）

2023/12/17 18:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國衛報旗下《觀察家報》17日指出，明年全球將有破紀錄的逾40國舉行全國大選，這些國家佔全球人口40％以上，也佔所有國家國內生產毛額（GDP）很大一部分，個別或整體的選舉結果或許會助長獨裁者氣焰，但也有機會重振民主制度活力。其中，台灣總統暨國會大選堪稱「壓力最大」，可能引發美中升級對抗。

報導指出，來年的民主選舉「超級盃」，正值自由民主受到中國國家主席習近平、俄國總統普廷等獨裁者，以及匈牙利青年民主黨（Fidesz）等極右翼民粹政黨，還有委內瑞拉、查德等軍事政變策劃者攻擊之際。在多場選舉之中，有美、英、印度等最強大且富裕的國家，有南蘇丹等最弱勢國家，有俄羅斯、伊朗等最專制的國家，還有台灣、烏克蘭等「壓力最大」的國家。

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下個月的台灣大選將是一場展現民主仍受到高度重視的選舉，堅定的人民將在強烈的外部壓力下，投出貨真價實的一票。如果立場傾向台灣獨立的民進黨再次勝選，惱火的中國可能升高軍事恫嚇，從而促使美國和區域盟友迅速介入。

與此同時，在烏克蘭與入侵的俄羅斯交戰之際，原定明年春季舉行的烏國總統大選可能延後，但選舉仍是一項值得採取的行動，除了可釋放內部緊張局勢和民眾不滿情緒外，更可表明即使國家慘遭俄國砲火轟炸，民主也不會被扼殺。

相較之下，俄國總統大選必定是「最虛假」的選舉，其盟友白俄羅斯緊隨其後。掌權將近25年的普廷已監禁、流放或根除所有競爭對手，他要爭取的第5個總統任期與其說是競爭，更像是帝王加冕。他的個人支持度一直位於高檔，也是因為俄國人民根本不認識其他政治領袖。

歐洲的奧地利、比利時、克羅埃西亞、芬蘭和歐洲會議會都將在明年舉行大選，人們普遍擔心民族及民粹主義、反移民、仇外政黨將在選舉中有所進展，複製義大利、芬蘭和斯洛伐克近期的選舉結果。另外，英國雖自豪於悠久的民主傳統，但過去一年卻經歷2任非經由大選產生的保守黨首相，且現在還不確定明年大選能否順利舉行。

到了明年底，全球目光都將轉向美國，將全球劃分為民主和專制陣營的現任總統拜登，若未能擊敗目前最有可能挑戰他的前總統川普，國際秩序可能朝威權和獨裁傾斜，從普廷到習近平等世界各地許多人，可能會認定「民主完蛋了」。

民主人權監督組織「自由之家」在今年報告中指出，雖然全球有35國的政治權利和公民自由有所下降，但也有34國整體有所提升。再者，獨裁者也不是永無過失或無懈可擊，貪腐的影響及注重政治控制而犧牲治理能力等，都彰顯獨裁政權有其極限，北京、莫斯科、伊朗德黑蘭等政權皆不例外。

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