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北京勒令網紅不准唱衰經濟 網諷：外資可能嚇到跑得更快

中國經濟持續低迷，北京當局沒有提出振衰起敝良方，卻直接要求網紅閉嘴，不准唱衰經濟。（擷取自網路）

中國經濟持續低迷，北京當局沒有提出振衰起敝良方，卻直接要求網紅閉嘴，不准唱衰經濟。（擷取自網路）

2023/12/16 00:12

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，股市也跌不停，但北京當局沒有提出振衰起敝良方，卻直接要求網紅閉嘴，不准唱衰經濟，中國國安部更發文，把唱衰經濟提升為國安問題。有網友嘲諷，這下子「外資民企會不會嚇到跑得更快了？」

綜合《大紀元時報》等外媒報導，網傳截圖顯示，「微博財經」和「微博股票」12月14日通知網紅，「近期發博請務必注意言論尺度，切勿發布任何唱衰經濟的言論」。「

微博法律」在1個群組通知：「近期對於唱衰經濟的處置將會很重，請大家發博時勿觸及紅線。」

此外，中國國安部12月15日早上在其微信公眾號發布《國家安全機關堅決築牢經濟安全屏障》一文，聲稱經濟安全是國家安全的重要組成部分，堅決依法打擊懲治經濟安全領域危害國家安全的違法犯罪活動，將會同有關部門持續有效防範化解經濟領域安全風險，顯示北京當局已把唱衰經濟提升為國安問題。

中國國安部聲稱，各類意圖唱衰中國經濟的「陳詞濫調」不斷出現，構建「中國衰敗」的「話語陷阱」、「認知陷阱」，持續對特色社會主義制度及道路進行攻擊、否定，對（中共治下的）中國開展戰略上的圍堵打壓。

中國官媒《新華社》12月12日刊登習近平在中央經濟工作會議上的談話，就明確提及所謂「加強經濟宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論」。

中國股份制和公司問題專家、中國政法大學資本金融研究院院長劉紀鵬，從12月7日起突然被被抖音、微博、今日頭條等多個社群平台禁止發言和禁止關注，他的微博帳號甚至已經被消失。

北京當局連番出手，不准任何人唱衰經濟的做法，引發網友抨擊。網友「金池綠葉集」在微博上發文說：「經濟的問題用經濟的方法解決，關安全部門什麼事。越管越亂！」網友「晴空下_」在留言區回應指出：「管住嘴才是最重要滴。」

網友「逆風的傢伙」說：「看著好嚇人啊，不知道民企、媒體、外資怎麼想。」 網友「太一真君Jack」說：「外資民企會不會嚇到跑得更快了？」網友「還挺好看來」質問：「打壓民企的到底是誰？？」網友「韭菜根炒股票」嘲諷：「打壓教培、互聯網、快車、餐飲、地產全產業鏈的，都是反黨反國家的間諜。」

長期追蹤中國經濟數據的知名財經分析師「老蠻頻道」在X上發文說：「年底了，從這一年的情況來看，中央完全沒有表現出管理經濟的能力。先是年初躊躇滿志地深信今年一定是經濟復甦年，這種盲目的信心維持了一個季度，到5月中旬，4月的經濟數據出來，就開始被打臉。」

「老蠻頻道」的文章指出：「一直到7月中旬，二季度的數據出來，打臉變成了朝臉上開炮，於是掏出喇叭開始喊口號。一直喊，喊到了12月。到了12月中旬一看，經濟已經完全撲街了，於是決定嚴厲地給全民捂嘴，堅決禁止老百姓再評價經濟。」

中共工央工作經濟會議12月12日結束後，上證綜合指數已連3個交易日下跌，跌幅達2%；從5月8日創下波段高點以來，跌幅更達13.3%。

中國股市慘跌，北京當局要網紅閉嘴，不准唱衰股市和經濟。（法新社）

中國股市慘跌，北京當局要網紅閉嘴，不准唱衰股市和經濟。（法新社）

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