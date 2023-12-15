日自民黨爆政治獻金疑雲 矢板明夫憂爭議擴大：岸田內閣恐總辭！

自民黨黨內最大派閥「安倍派」近日爆出政治獻金募款餐會申報不實疑雲，矢板明夫擔心案情進一步擴大，導致岸田內閣不得不總辭。圖為日相岸田文雄。（歐新社）

2023/12/15 00:19

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本自民黨黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）近日爆出政治獻金募款餐會申報不實疑雲，首相岸田文雄14日調整相關人事的異動名單出爐，領導安倍派的5人包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，及參議院幹事長世耕弘成皆遭撤換。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫擔憂，沒有安倍派的支撐，岸田內閣恐隨時翻船，連自民黨能否繼續執政都不好說。

矢板明夫14日深夜在臉書發文表示，這幾天日本政壇鬧出大事，執政的自民黨內部爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，為此首相岸田文雄決定調整內閣和自民黨幹部成員，該黨最大派閥安倍派的「五大護法」，即5位實力派的政治人物，包括松野博一、西村康稔、萩生田光一、高木毅及世耕弘成，全面退出政權中樞。

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其中，松野博一是有被日媒明確爆出疑似收受募款餐會的「回扣」，且未刊載在政治獻金收支報告書上，近5年累計金額可能超過1000萬日圓（約新台幣220萬）。其他4人雖沒有具體問題被爆出來，但安倍派的募款餐會運營模式出了問題，作為派系的主導者，這4人也不得不擔起責任。

矢板明夫指出，安倍派是自民黨幾大派系中擁有最多國會議員的派系，正式成員有99人。五大護法這幾個人，都被稱為「安倍的接班人之一」。前日相安倍晉三過世以後，因為沒有一個強有力的領袖能夠掌控整個派系，所以一直沿用安倍派這個名字，由這5個人集體領導。如今五大護法遭拔除，矢板明夫憂「沒有了安倍派的支撐，岸田內閣將變成驚濤駭浪中的一葉扁舟，隨時可能翻船。」

他還說：「這件事讓人覺得比較遺憾的是，這幾個人在日本政壇中，都屬於親台派的政治人物。特別是萩生田光一、世耕弘成兩人，都在不久前訪問過台灣。相反，被稱為親中派的林芳正，剛剛卸下外相不久，現在又接下更重要的官房長官一職。」

矢板明夫透露，「這次安倍派出事，有人說是內部抗爭激化，有人把派系的內部資料交給了媒體。今後案情可能擴大。令人擔心的是，把政治獻金募款餐會當作選舉資金分給派系成員當作選舉經費的方法，在自民黨內行之有年。如果牽扯到岸田派、麻生派，岸田內閣就有可能不得不總辭。如果明年初解散國會、舉行眾議院改選的話，自民黨能否繼續執政，就可能出現變數。雖然這一次是自民黨自作自受，但是如果現在政黨輪替的話，新的政權是否有能力應對複雜的國際局面、在大是大非的問題面前做出正確的選擇，令人擔心。」

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