提升台灣防衛能力 美參議院通過2024國防授權法案

美國聯邦參議院13日通過2024財政年度《國防授權法案》，當中包括協助台灣培訓軍隊。圖為今年7月漢光演習場景。（美聯社資料照）

2023/12/14 21:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦參議院13日以87票支持、13票反對的表決結果，壓倒性通過2024財政年度《國防授權法案》，當中包含為烏克蘭提供資金，以及每年為軍人加薪，還將加強在印太地區的資源。法案呼籲美台軍事合作，為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與機構能力建設計畫，並進行軍事網路安全合作。

這項長達近3100頁的法案，使明年度美國軍費預算達到8660億美元（約27兆台幣），比去年多3%，創下新高，除了將為國防部項目和政策提供資金，還將批准數百億美元的飛機和船艦相關採購經費。此法案是參眾兩院、兩黨上週公布的妥協版本，因此在參院通過後，預計眾院也不會再攔阻，最快本週就會表決，通過後再送交拜登總統簽署。

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在台灣部分，法案授權美國政府與台灣建立一項新的軍事訓練計畫，助台灣軍隊能夠分層防禦，助台灣打造不對稱防禦戰略、加強美台軍隊互通性、鼓勵美台軍隊資訊共享，加強專業軍事教育及文官對軍事的管理，並要求美國政府應制定一項加速對台交付魚叉反艦飛彈的計畫。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）13日強調，在全球安全面臨巨大挑戰之際，通過此法案比過去任何時候都還更重要，透過《國防授權法》將讓美國能夠堅守對俄羅斯的底線，及堅定地和中國對抗，確保美國的防禦系統持續保持最先進水準。他補充說，「我們將加強在印太地區的資源，以阻止中國的侵略，並為台灣國防軍隊提供資源。」

該法案也支持澳洲、英國和美國間的國防軍事活動，並將一項幫助烏克蘭的《烏克蘭安全援助計畫》（Ukraine Security Assistance Initiative）延長至2026年底，將在下一個財政年度為該計畫再提供3億美元，這個數字和拜登日前向國會提出的綜合援助法案相比，微不足道；該份援助法案的適用對象包含烏克蘭、以色列、台灣，欲援助烏克蘭的金額高達610億美元。

法案也將美國軍隊的薪資提高5.2%，成為20年來對美軍最大幅度加薪。此版本的國防授權法案涉及一些美國社會議題，法案最終捨棄對美軍墮胎的補助，也缺乏對變性軍人待遇的保障。

法案也同意讓有爭議的「外國情報監聽法」FISA）第702條再延長4個月，讓國會有更多時間來討論是要保留現有規定、還是進行修改。美國官員強調，該法條對於美國反恐與國安相當重要；一些國會議員則認為，現有法條可能發生濫權的狀況，侵害公民的隱私權。

在北京，中國外交部發言人毛寧14日批評美方以前述條款，不斷擴大監聽監控的範圍，插手別國內政、干預國際事務。

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