曼谷最受歡迎夜市突發大火損毀120家攤販 恐停業7至15天！

曼谷知名夜市「喬德夜市」13日接近傍晚時突發生火災。（美聯社）

2023/12/14 17:14

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國首都曼谷知名夜市「喬德夜市」（Jodd Fairs）昨天（13日）接近傍晚時突發生火災，濃煙竄天的駭人畫面在網上瘋傳，所幸這場事故僅造成1人輕傷，但有120家攤販受到大火波及。

綜合外媒報導，位於曼谷匯狂區（Huai Khwang）的喬德夜市，前身為「拉差達火車夜市」（Train Night Market Ratchada），2020年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球蔓延經歷數次關閉停業，直到2021年11月，夜市管理單位宣布拉差達火車夜市改名為喬德夜市，並將整座夜市搬至曼谷黃金地段「拉瑪九世路」（Phra Ram 9 Road），坐落在地鐵站拉瑪九世站對面，交通方便，成為疫後曼谷最受歡迎、觀光客最愛逛的夜市。

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不過昨天下午4點30分（台灣時間13日下午5點30分）左右，匯狂區消防局接獲通報，指喬達夜市發生火災。夜市攤位燃起熊熊火光、濃密黑煙直竄天際的駭人畫面在網上瘋傳，消防人員趕抵現場後約莫20分鐘撲滅火勢，確認只有一名21歲女子輕微嗆傷，但有約120家攤販被大火波及損毀，大部分受損物品為衣物，初判這些易燃布料導致火勢迅速蔓延，總損失初估為130萬泰銖（約新台幣116萬）。目前警方和消防單位還在釐清起火原因。

匯狂區區長Paitoon Ngammook表示，喬德夜市將暫時停業，可能會關閉7至15天，取決於夜市管理改善該夜市安全措施的速度，關閉期間禁止外人進入。他也宣布，將為火災受害攤販提供1.1萬泰銖（約新台幣9800元）的現金賠償，此外，警方表示有小偷在發生火災後，趁亂想溜進攤販偷東西，但當場被逮捕。

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