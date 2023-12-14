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哪一面朝蓮蓬頭？ 網紅「正常人怎淋浴？」影片引熱議

美國女網紅李（Alexandra Lee）近日在影片中提出自己和媽媽2種不同的洗澡方法，引發網友熱議。（圖截自TikTok「@alittlebitlovey」）

美國女網紅李（Alexandra Lee）近日在影片中提出自己和媽媽2種不同的洗澡方法，引發網友熱議。（圖截自TikTok「@alittlebitlovey」）

2023/12/14 14:17

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國女網紅李（Alexandra Lee）近日在個人TikTok帳號上發布一部影片引發網友熱議。影片中李表示自己在洗澡時會將蓮蓬頭放在身後，背朝水柱；然而她媽媽的洗澡方式則是面對水柱，讓水打到她的臉。李對此感到相當不解，因此便在影片中提問「我需要知道，正常人到底怎麼洗澡？」。

根據《紐約郵報》 報導，李在影片中表示，她是在和媽媽討論浴室應該如何改造時發現了這個驚人的不同之處，「洗澡是我們都會做的一件非常基本的事情，但我從來沒有真正想過這件事。絕對沒有正確的淋浴方式，但我們都非常驚訝會有人願意選擇另一種方式淋浴」。她繼續說道，「我洗澡的時候蓮蓬頭會在我身後，所以水會流到我的頭髮和背部。我確實偶爾會轉身，但我媽媽淋浴的時候大部分時間都會面向蓮蓬頭，讓水打到她的臉上」，並表示2人都對對方的洗澡方式感到震驚。

該影片上傳至今僅5天已經累積超過500萬次播放，底下甚至已經有超過2萬則留言一同討論「到底該怎麼洗澡？」。支持蓮蓬頭應該在身後的網友們表示，「自願接受水刑聽起來一點也不好玩」、「到底誰面朝水洗澡」；支持應該應該面朝蓮蓬頭洗澡的網友則都驚訝表示，「誰洗澡不面向水？」、「除了洗頭，我一直面朝水」，另外更有網友打趣提出「烤雞式淋浴法」稱，「我洗澡都是轉來轉去，而且兩面還都要花相等的時間」。

@alittlebitlovey

now I need to know, what is the normal way to shower?!? ????

♬ original sound - Lovey Lee

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