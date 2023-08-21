為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國女稱洗澡發現「蓮蓬頭沾糞便」 酒店：她在自導自演

中國馬姓女子洗澡時聞到臭味，竟在蓮蓬頭上發現兩塊硬幣大小的乾糞便，氣的向媒體投訴，酒店工作人員則認為馬女是想敲詐勒索。（圖擷取自微博）

中國馬姓女子洗澡時聞到臭味，竟在蓮蓬頭上發現兩塊硬幣大小的乾糞便，氣的向媒體投訴，酒店工作人員則認為馬女是想敲詐勒索。（圖擷取自微博）

2023/08/21 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州市一名馬姓女子近日投訴杭州一家連鎖酒店，馬女稱在洗澡時聞到臭味，結果發現蓮蓬頭上沾著糞便，更是不滿店長只回應一句「那你取消訂單」，酒店工作人員則認為馬女是自導自演，想敲詐勒索10萬元，兩人還打了起來，而馬女表示，已帶走沾有大便的蓮蓬頭，打算鑑定後進入司法程序。

綜合外媒報導，近日中國杭州市一名馬姓女子表示，因為家中冷氣故障，因此14日下午全家一起入住杭州市拱墅區小河路一晚人民幣234元（約新台幣1028元）的連鎖酒店。當晚10點多，她回到房間準備洗澡，打開浴室的蓮蓬頭後先洗了臉，沖了約10秒後聞到一股臭味，越來越覺得不對勁，仔細一看蓮蓬頭，結果發現竟然沾著兩塊硬幣大小的乾糞便，且在這之前老公和女兒都未進過浴室。

馬女表示，自己當時噁心的很想吐，但因家人都很疲倦，不想聲張讓老公知道，於是在微信上告知酒店工作人員，結果工作人員趕來後只看了一眼，沒說什麼，兩人就帶著蓮蓬頭去櫃檯。「我都沖進嘴巴了」，令馬女更憤怒的是，處理此事的店長只有很輕蔑的說一句「那你取消訂單」，完全沒有任何安撫和道歉。

據報導，馬女16日上午在記者的陪同下，再次前往酒店維權，而記者也連繫到涉及此事的酒店人員，工作人員認為馬女的言行疑點非常多，更懷疑是馬女自導自演，「整個流程很奇怪，馬女迅速連繫所有渠道投訴，如果不是敲詐勒索，也不會張嘴就要10萬元（約新台幣44萬元）」，而警方到場後，馬女也不願意繳交證據，要自己帶走。

雙方各執一詞，工作人員對馬女把蓮蓬頭帶走一事表示，「為甚麼不在第一時間做DNA鑑定？拿回家2天，結果會不會不一樣？」馬女則氣的喊道，「如果對方認為是小事，就也拿蓮蓬頭對著臉沖，我們會給她1000元（約新台幣4398元），不然就賠我們10萬元（約新台幣44萬元）」，隨後雙方打了起來。而馬女告訴記者，目前她已將有大便的蓮蓬頭帶走，打算鑑定後進入司法程序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國女子便秘嚴重 送醫竟發現20公斤「蟒蛇狀便便」！
2023/08/07 22:07

中國女子便秘嚴重 送醫竟發現20公斤「蟒蛇狀便便」！
屎在滾憋不住？衝加油站上廁所 外送員竟「噴發」在小便斗
2023/06/17 23:49

屎在滾憋不住？衝加油站上廁所 外送員竟「噴發」在小便斗

避免資金停泊站 卡位大馬富人區
真的「吃錢」！勒索市民被逮 哥倫比亞警當場吞下鈔票滅證
2023/06/16 12:56

真的「吃錢」！勒索市民被逮 哥倫比亞警當場吞下鈔票滅證
「大便魔人」闖校園 學生噁見腳踏車座墊遭塗糞
2023/03/22 16:55

「大便魔人」闖校園 學生噁見腳踏車座墊遭塗糞

痘痘困擾造成社交自卑 如何擺脫邊緣人！
早餐店臨休 公告「造成『大便』請見諒」令人捧腹
2023/02/08 12:51

早餐店臨休 公告「造成『大便』請見諒」令人捧腹
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播