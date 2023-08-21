中國女稱洗澡發現「蓮蓬頭沾糞便」 酒店：她在自導自演

中國馬姓女子洗澡時聞到臭味，竟在蓮蓬頭上發現兩塊硬幣大小的乾糞便，氣的向媒體投訴，酒店工作人員則認為馬女是想敲詐勒索。（圖擷取自微博）

2023/08/21 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州市一名馬姓女子近日投訴杭州一家連鎖酒店，馬女稱在洗澡時聞到臭味，結果發現蓮蓬頭上沾著糞便，更是不滿店長只回應一句「那你取消訂單」，酒店工作人員則認為馬女是自導自演，想敲詐勒索10萬元，兩人還打了起來，而馬女表示，已帶走沾有大便的蓮蓬頭，打算鑑定後進入司法程序。

綜合外媒報導，近日中國杭州市一名馬姓女子表示，因為家中冷氣故障，因此14日下午全家一起入住杭州市拱墅區小河路一晚人民幣234元（約新台幣1028元）的連鎖酒店。當晚10點多，她回到房間準備洗澡，打開浴室的蓮蓬頭後先洗了臉，沖了約10秒後聞到一股臭味，越來越覺得不對勁，仔細一看蓮蓬頭，結果發現竟然沾著兩塊硬幣大小的乾糞便，且在這之前老公和女兒都未進過浴室。

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馬女表示，自己當時噁心的很想吐，但因家人都很疲倦，不想聲張讓老公知道，於是在微信上告知酒店工作人員，結果工作人員趕來後只看了一眼，沒說什麼，兩人就帶著蓮蓬頭去櫃檯。「我都沖進嘴巴了」，令馬女更憤怒的是，處理此事的店長只有很輕蔑的說一句「那你取消訂單」，完全沒有任何安撫和道歉。

據報導，馬女16日上午在記者的陪同下，再次前往酒店維權，而記者也連繫到涉及此事的酒店人員，工作人員認為馬女的言行疑點非常多，更懷疑是馬女自導自演，「整個流程很奇怪，馬女迅速連繫所有渠道投訴，如果不是敲詐勒索，也不會張嘴就要10萬元（約新台幣44萬元）」，而警方到場後，馬女也不願意繳交證據，要自己帶走。

雙方各執一詞，工作人員對馬女把蓮蓬頭帶走一事表示，「為甚麼不在第一時間做DNA鑑定？拿回家2天，結果會不會不一樣？」馬女則氣的喊道，「如果對方認為是小事，就也拿蓮蓬頭對著臉沖，我們會給她1000元（約新台幣4398元），不然就賠我們10萬元（約新台幣44萬元）」，隨後雙方打了起來。而馬女告訴記者，目前她已將有大便的蓮蓬頭帶走，打算鑑定後進入司法程序。

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