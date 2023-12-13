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中國豬肉價格崩跌逾3成 加劇通縮風險

中國豬肉供過於求，11月零售價年跌31.8%，豬肉在中國CPI的權重極大，跌價恐加劇中國通縮風險。（彭博）

中國豬肉供過於求，11月零售價年跌31.8%，豬肉在中國CPI的權重極大，跌價恐加劇中國通縮風險。（彭博）

2023/12/13 22:12

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據CNBC報導，中國最新消費者物價指數（CPI）顯示，隨著豬肉供過於求，11月零售價年跌31.8%，因豬肉在中國CPI的權重極大，跌價恐加劇中國通縮風險。中國11月CPI年跌0.5%，為3年來最大降幅。

中國市場研究集團（CMR）創辦人兼董事總經理雷小山表示：「除了房價下跌和各類消費品降價，中國瀕臨通縮邊緣的最大理由是豬肉價格下跌。」

在組成中國CPI的「一籃子」商品中，食品所佔比重高達1/5，而豬肉是食品中的重要組成部分，因此對CPI影響最大。

IG集團駐新加坡市場策略師葉俊榮表示，中國豬肉行業長期供過於求，國內消費持續疲軟。

中國官方數據顯示，2022年中國豬肉產量創8年來最高紀錄，達到5541萬噸，今年第3季中國豬肉產量增加3.6%。

Newedge Wealth高級組合經理人艾蒙斯（Ben Emons）表示：「對世界肉品市場而言，中國豬肉過剩意味著將推動通縮，供過於求的問題可以回溯至疫情爆發前。」

艾蒙斯說，在2018年至2021年間，中國爆發非洲豬瘟，導致國內豬肉價格暴漲逾100%，誘使國內增產豬肉，許多養豬戶向銀行大舉借貸，來將養豬場現代化；如今中國面臨豬肉供過於求的問題，因此導致價格崩跌。

此外，馬來亞銀行宏觀研究部門主管Erica Tay指出，今年11月反常的溫暖天氣，也延後冬季月份和即將來臨的農曆新年對醃肉的傳統需求。

中國政府已試圖阻止豬肉價格繼續下跌，包括啟動2輪購買豬肉作為戰略儲備，中國國發委預計，今年年底前還會啟動第3輪。

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