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俄羅斯10枚飛彈襲基輔遭擊落 殘骸造成至少50傷

俄羅飛彈襲擊基輔，幼兒園人員忙著整理碎玻璃。（美聯）

俄羅飛彈襲擊基輔，幼兒園人員忙著整理碎玻璃。（美聯）

2023/12/13 20:49

〔中央社〕烏克蘭首都基輔巿政當局指出，遭防空系統擊落的俄羅斯飛彈殘骸，今天造成基輔一間醫院和一棟住宅樓房毀損，至少50人受傷。

《法新社》報導，攻擊發生於總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出訪華府期間。美國總統拜登警告，俄羅斯指望美國棄烏克蘭於不顧。

這是數月以來造成基輔受傷人數最多的攻擊之一。

基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）表示，事件造成包括6名孩童在內的51人受傷。

他表示，接獲數十起飛彈殘骸相關通報，在戴斯尼揚斯基區（Desnyansky）有17位居民因建築失火而撤離，其中包括7位兒童。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯於當地時間清晨3時展開襲擊，朝基輔發射10枚飛彈，悉數遭到擊落。

基輔巿長克里契科（Vitali Klitschko）表示，戴斯尼揚斯基區一棟公寓建築受損，包括4名兒童、兩位身障人士在內的15位居民被迫撤離。

他表示，一枚飛彈落在一間醫院院區內，「院內多棟建築窗戶為之爆裂」，有一人受傷。克里契科還說，事件造成院區被炸出坑洞，警方正在現場進行檢查。

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