小粉紅學著點！日本小姐姐面對「疑辱日」標語 高情商反應網讚爆

日本小姐姐在中國山東面對「疑似辱日」招牌，一笑置之。（翻攝自YouTube影片）

2023/12/13 16:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本東京一家中華料理餐館「禁止中國人」入內，中國網紅接連上門鬧事，引發廣泛議論。不過一名來自大阪的日本小姐姐日前在中國山東旅行，面對「疑似辱日」招牌一笑置之，還高喊「我是小日本」沒錯，高情商爆笑反應讓網友讚爆。

知名澳洲華裔政治評論者「悉尼老爸」在個人社媒X發文介紹這起事件，稱這名來自大阪、在日本教中文的小姐姐，日前在山東淄博市旅遊時，在一處賣花生的小攤前，與「疑似辱日」的招牌合影，還開心比YA。

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據悉，這名會講中文、有獨特捲舌口音的日本小姐姐，事後在個人社交媒體發布相關影片，對這個招牌並不以為忤，還開心高喊「我是小日本」沒錯呀。

「悉尼老爸」大讚日本小姐姐大而化之的反應，並提問「中國如果民主自由了，怎麼對待公開的歧視言論？」。不過他也為店家緩頰，指招牌上的文字應該是「查干小日本」，而不是「專Ｘ小日本」，可能是指產自（吉林）查干湖附近的一種花生品種，而「小日本」是當地人對這種花生的膩稱。

「悉尼奶爸」也將影片發布到YouTube頻道，網友在評論區大讚日本小姐姐的反應：「文明人看到歧視與野蠻人看到歧視的差別」、「跟那個中國粉紅，簡直是貴族和罵街村婦之別」、「民族自信的表現」、「國民素質高下立判」。

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