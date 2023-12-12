金正恩爽換豪車Maybach 車牌竟暗藏玄機

12月8日，金正恩乘坐賓士「邁巴赫S650」轎車抵達「第五屆全國母親大會」會場。（翻攝自北韓中央電視畫面）

2023/12/12 20:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕外國媒體發現，北韓領導人金正恩最近換了一輛新的專用座車，是賓士旗下「邁巴赫」（Maybach ）系列的S650（Mercedes-Maybach S650），價格720萬台幣起跳，金正恩顯然沒有受到國際制裁影響，而這輛車的車牌號碼為「727 1953」，暗藏玄機。

總部設於美國、專門報導北韓動態的《北韓新聞》（NK News）12日報導，金正恩最近至少乘坐4輛外國製造的新型豪華轎車公開露面。但是，如果說北韓媒體試圖不突出之前在自己鏡頭中出現過的金正恩座車，那麼最新的照片則清楚地顯示了「邁巴赫」標誌和系列編號S650，以及車牌號「727 1953」——這是北韓簽署兩韓停戰協定的日期（1953年7月27日），北韓將它稱為「祖國解放戰爭勝利紀念日」。

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韓媒《東亞日報》報導。金正恩的新車是在12月8日他在平壤出席「第五屆全國母親大會」時，跟與會者者合影留念的過程中，暴露出來的。11日，北韓中央電視台公開的畫面中，金正恩乘坐專車來到拍攝現場，車後面掛著德國賓士高級品牌「邁巴赫」標誌，還可看到「S650」字樣。

報導中稱，儘管國際社會對北韓實施制裁，但一段時間以來，金正恩反而露骨地在正式場合乘坐賓士，這次也大剌剌地公開了據推測為走私的新型賓士豪車。

據報導，該車是2019年出廠的新款，在南韓沒有添加選項的基本價格就達3億韓元（約720萬台幣）左右。金正恩乘坐的是防彈、防火處理的特製款，因此價格可能更高。南韓政府消息人士表示：「這是之前公開報導中尚未確認的新車，可能是在下半年換的專用車。」

賓士「邁巴赫S650」基本款在南韓售價3億韓元（約新台幣720萬元）起跳。（法新社檔案照）

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