F-35戰機擊落巡弋飛彈 美國智庫：給了中國3個教訓

以色列F-35I戰鬥機擊落巡弋飛彈，美國智庫分析這無疑給了中國3個教訓。以軍F-35I示意圖。（法新社）

2023/12/12 16:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列F-35I戰鬥機，10月31日擊落葉門叛軍「青年運動（Houthi）」所發射的巡弋飛彈，創下F-35系列戰機首次空對空攔截巡弋飛彈的紀錄，美國智庫分析F-35藉此所展現出來的高科技與戰鬥能力，無疑給了中國3個教訓。

美國IRIS獨立研究所（IRIS Independent Research）創辦人、萊克辛頓研究所（Lexington Institute）訪問學者、國家安全分析師格蘭特（Rebecca Grant），本月11日在《福斯新聞》刊出專文。

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格蘭特表示，以色列F-35I的戰績，代表美軍和盟友的F-35能夠探測並打擊來襲的低空飛彈，這對於太平洋地區的軍事平衡至關重要，畢竟在台海兵棋推演時，中國都會有大量飛彈襲擊關島等美國太平洋前線基地，海軍艦艇也可能成為目標，而F-35無疑增加共軍飛彈攻擊美方的難度。

格蘭特說，F-35出色的追蹤能力，就是給中國的第1個教訓。格蘭特表示，美國F-16退役飛行員萊莫因（C.W. Lemoine）、呼號為「Shanghai」的A-10退役飛官，針對F-35I追蹤巡弋飛彈的飛行軌跡與過程進行評論，兩人皆驚嘆F-35的光電／紅外線系統相當出色，能夠在低空高速飛行下準確地逮到飛彈。

格蘭特指出，F-35給中國的第2個教訓，那就是這系列的戰鬥機能夠在保持雷達隱身的同時追蹤敵方目標，亦即可以在中國、俄羅斯的防空系統籠罩區執行任務。另外，F-35的能力只會越來越強，因為它的中央系統屬於開放式架構，能夠持續改裝先進設備。

格蘭特表示，F-35給中國的第3個教訓，那就是不僅僅是美軍擁有F-35，環太平洋國家加拿大、澳洲、日本、南韓、新加坡，都在軍購並部署F-35，再加上眾多的歐洲盟友，無疑對中國構成了巨大威懾。

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