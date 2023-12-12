距俄領土僅250公里！波蘭：美陸基神盾12/15啟用

美軍在波蘭設立的「陸基神盾」（Aegis Ashore）反飛彈基地15日將啟用。圖為美軍設立於羅馬尼亞的陸上反飛彈基地。（路透）

2023/12/12 09:25

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）11日宣布，美軍設立在該國北部的陸上反飛彈基地15日將啟用。這不僅是美軍在歐洲的第2套「陸基神盾系統」，且距離最近的俄羅斯領土僅約250公里。

據外媒報導，莫拉維茨基11日在波蘭眾議院指出，波蘭北部瑞茲科沃（Redzikowo），由美軍設立的「陸基神盾」（Aegis Ashore）反飛彈基地將在15日啟用。該處距離俄羅斯濱臨波羅的海的海港城市加里寧格勒（Kaliningrad）大約才250公里。

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報導指出，在經過美軍的最終測試後，該基地將成為美國在歐洲的第二個個飛彈防禦系統基地，第一個是在反俄情緒也較強烈的羅馬尼亞。這項進展也標誌著歐洲分階段自適應方法（EPPA）最後部署階段的結束。美方稱，EPPA為北約反飛彈系統的一部分，旨在應對短程及長程飛彈的攻擊，特別是來自中東的威脅。

不過俄方對此基地進行抨擊，認為該基地不是單純為了防禦，也對俄羅斯構成嚴重安全威脅。

加里寧格勒南鄰波蘭、北接立陶宛，卻不與俄羅斯主要領土接壤，是俄國在波羅的海邊的一塊飛地。

美軍設立在波蘭北部的飛彈基地15日啟用。這不僅是美軍在歐洲的第2個陸基神盾系統，且距離最近的俄羅斯領土僅約250公里。圖為該基地2016年的施工畫面。（歐新社）

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