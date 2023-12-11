宮崎駿《蒼鷺與少年》橫掃全美創紀錄 首週末奪下票房冠軍

宮崎駿新作《蒼鷺與少年》，美國首週末票房奪冠創紀錄。（美聯社）

2023/12/11 10:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕宮崎駿睽違大螢幕10年的動畫電影《蒼鷺與少年》，在美國上映後橫掃各地影院，首週末票房達1280萬美元（約新台幣4億元），創下美國首次由原創動畫作品奪得票房冠軍的紀錄。

據《NBC》報導，《蒼鷺與少年》在美國由專注動畫領域的GKids發行，於IMAX和各種大型影院放映，無疑推動了其票房紀錄拿下週末冠軍，第2名則是980萬美元（約新台幣3億元）的《飢餓遊戲：鳥蛇之歌》，其上映4週後美國票房已達1.356億美元（約新台幣42.7億元）。

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據了解，美國電影界這段時間缺乏大片，《旺卡》、《水行俠 失落王國》要等到12月中旬或月底才上映，也讓《蒼鷺與少年》有了登頂的機會。《蒼鷺與少年》目前全球票房為8400萬美元（約新台幣26.4億元），光是日本就貢獻了5600萬美元（約新台幣17.6億元）。

另外，美國上週末票房冠軍《文藝復興：碧昂絲的電影》，在上映第2週就迅速降至第5名，票房收入為500萬美元（約新台幣1.57億元），銷售額下降幅度達77％之多。美國電影院業者和分析師認為，今年12月將比2年前更加平淡，當時可是有票房驚人的《阿凡達：水之道》和《蜘蛛人：無家日》上映。

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